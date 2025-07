Shai Gilgeous-Alexander, récent MVP et champion NBA, remporte encore des trophées et rejoint Michael Jordan dans un club très fermé!

La star du Thunder d’Oklahoma City a marqué la cérémonie des ESPYs 2025 de son empreinte. Shai Gilgeous-Alexander a été doublement récompensé lors de cette soirée prestigieuse organisée par ESPN au Dolby Theater de Los Angeles, animée par Shane Gillis.

Shai Gilgeous-Alexander wins the Male Athlete of the Year ESPY. pic.twitter.com/TCS1yRHWnN

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) July 17, 2025