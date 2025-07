Al Horford courtisé par les Lakers, Bucks et Hawks après l’échec des Warriors

Le dossier Al Horford continue de faire parler dans la NBA. Quinze jours après l’ouverture du marché des transferts, le vétéran de 39 ans n’a toujours pas trouvé sa prochaine destination. Selon Marc J. Spears d’ESPN, les Golden State Warriors pensaient finaliser sa signature la semaine dernière, mais l’accord n’a finalement pas abouti.

The Golden State Warriors are expected to end up with BOTH Al Horford and De'Anthony Melton while still having interest in Bradley Beal, per @TheSteinLine

