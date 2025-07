Rudy Gobert s’exprime sur son forfait à l’Euro : « Je vais me concentrer sur moi, ma famille, mon fils »

Pour la première fois depuis l’annonce de son forfait pour l’EuroBasket 2025, sur lequel il ne s’était même pas exprimé sur ses réseaux sociaux par exemple, Rudy Gobert a évoqué publiquement le sujet.

En marge d’un match de gala qu’il organisait samedi à Saint-Quentin en clôture de son camp annuel, le pivot axonais a brièvement expliqué sa décision lors d’un entretien accordé à L’Aisne Nouvelle.

« Une décision mûrement réfléchie ?

Oui, pour plusieurs raisons »

« Oui, (c’est une décision réfléchie) pour plusieurs raisons », a-t-il déclaré au micro du journal picard. « Déjà, il y a le fait que j’ai enchaîné beaucoup ces derniers étés, ces dernières années, et donc ça s’accumule à l’usure. Le fait que l’Euro se termine juste avant la reprise NBA, on ne s’en rend pas compte mais l’Euro est une compétition très dense et c’est une grande responsabilité. J’avais dit que j’attendrais la fin de saison pour prendre ma décision, et je l’ai prise. Je vais pouvoir me concentrer sur moi, sur ma famille, mon fils. »

Cadre de l’équipe de France sur la dernière décennie, Rudy Gobert (112 sélections) n’avait raté qu’une seule campagne jusque-là, l’EuroBasket 2017. Mais dès la foulée des Jeux Olympiques, conclus dans la frustration du bout du banc, il avait laissé échapper un doute sur la suite de sa carrière internationale, entretenus par des propos équivoques tout au long de la saison NBA avec Minnesota.

Toujours engagé dans le projet 2028

« Si on leur posait la question, les Wolves seraient contents d’un été sans sélection. Ils investissent beaucoup sur moi », avait-il, par exemple, avoué à L’Équipe en février, lui qui a été prolongé pour trois ans et 110 millions de dollars par la franchise de Minneapolis.

Dans un contexte personnel et familial agité, ce qui a dû faciliter sa réflexion en faveur d’une impasse à l’Euro, Rudy Gobert a donc misé sur une première intersaison totalement off depuis son arrivée aux Timberwolves. Une manière de se concentrer sur la quête d’un titre NBA, après deux apparitions en finale de conférence, en s’offrant un premier été sans sélection depuis Tokyo 2021. Tout en entretenant encore son rêve de remporter une médaille d’or avec les Bleus : loin d’être retraité international pour autant, l’homme aux six podiums en huit campagnes se voit ainsi toujours aux JO de Los Angeles 2028 avec l’équipe de France.