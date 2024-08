Evan Fournier – Rudy Gobert, la génération 1992 incertaine sur son avenir en équipe de France

En équipe de France, la génération 1992 restera à la fois malchanceuse et inoubliable. Malchanceuse puisqu’elle n’aura ramené aucun titre (pour l’instant), payant notamment la suppression de l’EuroBasket tous les deux ans. Et inoubliable puisqu’elle aura porté le basket français vers des sommets jamais atteints, à travers deux money-time accrochés en finale olympique face aux États-Unis.

Tous les deux désormais sextuples médaillés en équipe de France, Evan Fournier et Rudy Gobert représentent les deux gros points d’interrogation de l’avenir des Bleus. Alors que Nicolas Batum et Nando De Colo vont arrêter, seront-ils les vétérans de la sélection l’année prochaine à l’EuroBasket 2025 ?

Evan Fournier : « Moi, je ne me projette pas. Je n’ai aucune idée de ce que je vais faire. Aucune idée. »

Rudy Gobert : « Je vais voir. C’est une réflexion qui va se faire avec le temps. J’ai toujours tout sacrifié pour venir tout donner chaque été en équipe de France, même si je n’ai pas l’impression que ça a toujours été apprécié. Mais je suis vraiment fier de ce que j’ai pu donner à cette équipe. C’était ma huitième campagne avec l’équipe de France, ma sixième médaille et c’est un honneur pour moi de tout donner. Je sacrifie le temps avec ma famille, je sacrifie tout pour venir et ce sont des moments qui sont incroyables. Je vais prendre le temps de réfléchir à tout ça. On va voir ! »

Propos recueillis à Paris,