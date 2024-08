« Normalement je termine », vers la fin de l’ère Collet ; Batum et De Colo à la retraite

Quelques minutes après Nando De Colo (1,95 m, 37 ans), le capitaine Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) a officialisé sa retraite internationale après la finale olympique entre la France et les États-Unis, alors que le sélectionneur Vincent Collet a lui indiqué qu’il allait « normalement terminer » sa mission à la tête des Bleus. Ces deux derniers ont démarré leur expérience en équipe de France A ensemble en 2009. Tout récemment nommé sélectionneur, Vincent Collet avait fait appel à son ancien joueur du Mans pour sa première campagne, avec l’EuroBasket 2009, démarré par des qualifications.

« Finir à Bercy contre cette équipe-là en finale olympique, c’était écrit »

« C’était mon dernier match aussi », a clarifié le poste 3/4 au moment de revenir sur sa relation avec le sélectionneur Vincent Collet, qui l’a lancé au niveau professionnel au Mans Sarthe Basket, puis en équipe de France en 2009. Ce dernier, en fin de contrat, venait d’annoncer son probable départ de son poste. « Normalement je termine, donc c’est un match dont je me souviendrai longtemps », venait de déclarer le technicien normand. Ensemble, les deux hommes ont remporté sept médailles. Vincent Collet en compte une autre, avec l’argent à l’EuroBasket 2022.

« Il est venu me chercher quand j’avais 15 ans et demi au Mans, aux entraînements cadets/espoirs, a raconté Nicolas Batum. Je ne m’attendais pas à faire 20 ans comme ça, bosser littéralement tous les ans avec lui. Il m’a lancé dans le monde pro très jeune, il m’a mis dans des situations de difficultés justement pour connaître ça très très vite. Je lui dois énormément. Il m’a mis sur le terrain en EuroLeague, dans le grand bain, alors que j’étais tout fin, tout frêle. Il m’a lancé quand même, et c’est ce qui m’a aidé à me préparer pour la NBA. En équipe de France pareil, il m’a lancé dans le grand bain, il m’a donné des responsabilités directement, il m’a fait confiance depuis le début. J’ai eu cette chance de faire 20 ans avec et qu’on finisse tous les deux sur ce match-là… C’était écrit. il y a 20 ans. On ne pouvait pas imaginer dans la salle d’entraînement d’Antarès que 20 ans plus tard, on allait finir à Bercy contre cette équipe-là en finale olympique. Ça devait se passer comme ça. Ça devait se terminer comme ça. C’était écrit comme ça. On a vécu une belle histoire pendant 20 ans. C’est mon dernier aussi. Pour moi, l’équipe de France s’est terminée aussi. Voilà, je laisse la place à la nouvelle génération. Il y a quelque chose qui arrive derrière, que vraiment très, très intéressant et il faut la laisser la place et qu’ils vivent leur propre histoire. Mais voilà, j’ai vécu 20 ans avec Vincent et ça a été vraiment un honneur, un privilège. J’ai eu beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir bosser avec le meilleur coach français pendant toutes ces années là. »

Nicolas Batum va continuer sa carrière en club puisqu’il s’est engagé pour deux saisons en faveur des Los Angeles Clippers. Il espère aller chercher le titre NBA qu’il n’a jamais remporté en 16 années outre-Atlantique.

« J’ai rêvé qu’on puisse faire encore mieux »

Quant à Vincent Collet, dont la décision définitive doit encore être tranchée, il termine avec le regret de ne pas avoir permis à l’équipe de France de remporter son premier titre olympique.

« Normalement, je termine. C’est un match dont je me souviendrai longtemps. Si j’ai des regrets, c’est pour cette raison (son départ, ndlr). J’ai rêvé qu’on puisse faire encore mieux mais malgré tout, je reste très fier de ce que les joueurs ont accompli toute cette semaine, et depuis le début de la préparation. Dans cette campagne, on a très bien travaillé. Ça ne se voyait pas forcément dans nos derniers matchs amicaux ou à Lille mais tout ce qu’on a semé depuis le début de la prépa, l’état d’esprit qui n’avait rien à voir avec l’année dernière, ça a fait que je n’étais pas totalement abattu après la défaite contre l’Allemagne. J’avais cette lueur d’espoir de renverser la table et on l’a fait ensemble. Ces quinze années ont été pour moi un grand privilège. J’ai eu la chance de vivre des émotions comme celles de ce soir, de toute cette compétition olympique et de gagner des médailles avec cette équipe de France, d’être champion d’Europe en 2013, d’aller deux fois en finale olympique pour terminer. Je suis forcément heureux de tout ça. »

Nando De Colo : « C’est génial d’avoir fini avec ce groupe-là »

Concernant son avenir, Vincent Collet (61 ans) est resté vague. « Je n’en ai aucune idée. Pas de NBA malheureusement, j’aimerais bien mais on ne m’a pas sollicité (rires) ». Enfin, Nando De Colo (1,95 m, 37 ans) a également confirmé sa retraite internationale. Il avait démarré sa carrière en équipe de France A un an avant Vincent Collet Nicolas Batum, avec les qualifications à l’Euro 2008, sous les ordres de Michel Gomez. Une dernière réussie pour celui qui a encore deux ans de contrat à l’ASVEL. Il a été plus responsabilisé que sur le tournoi (12 points à 5/7 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 15 d’évaluation).

« C’était ma dernière donc il y a pas mal de choses qui sont remontées. Je suis en équipe de France depuis 2008, j’ai clairement sacrifié tous mes étés pour représenter le basket français et j’en suis fier, clairement. Je ne changerais ça pour rien au monde. Je n’aurais pas pu imaginer ma carrière sans l’équipe de France. J’ai déjà connu des bons groupes, mais un comme celui de cet été, je ne sais pas. C’est génial d’avoir fini avec celui-là. »

A Bercy,