Alors qu’il avait annoncé sa retraite, Nicolas Batum retourne finalement aux Clippers pour 2 ans !

« Il y a quasiment 100% de chance que ce soit ma dernière année NBA et en équipe de France. Je ne veux pas faire l’année de trop. » Voilà les mots de Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans), invité dans l’émission First Team du 20 septembre 2023. Une confirmation claire et nette de ce qu’il évoquait déjà en 2022 : son rêve de terminer sa carrière en beauté par les Jeux Olympiques de Paris. Mais finalement, le mot “quasiment” l’aura emporté. L’ailier tricolore aux 16 saisons NBA a choisi de pousser à 18, puisqu’il vient de signer pour deux saisons aux Los Angeles Clippers, selon les informations d’Adrian Wojnarowski d’ESPN. Un montant de 9,6 millions de dollars est invoqué, mais les termes du contrat ne sont pas mentionnés. On ne sait donc pas pour l’instant si les deux années sont garanties, ou si la deuxième est en option.

Plus d’informations à venir…