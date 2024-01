Nicolas Batum, un modèle de longévité en NBA

Le 14 décembre dernier, Nicolas Batum (2,03m, 35 ans) a soufflé ses 35 bougies. Le Normand a passé plus de la moitié de sa vie à jouer au basket au niveau professionnel, puisqu’il a fait ses débuts en Pro A en 2005 avec Le Mans. Depuis, c’est 19 saisons professionnelles qui se sont écoulées de son côté. Dont 16 en NBA. Il est parmi les rares joueurs ayant réussi à garder une longévité dans la ligue la plus compétitive du monde. Pour se rendre compte de cette longévité, il faut la mettre en perspective avec les autres joueurs dans le même cas. Cette saison en NBA, il n’y a plus que 30 joueurs de 35 ans et plus (dont 19 draftés en 2008 comme lui ou avant). Et seuls 9 d’entre eux ont un rôle conséquent et jouent au minimum 24 minutes de moyenne comme le Français. Voici la liste :

LeBron James

Kevin Durant

Stephen Curry

Chris Paul

Brook Lopez

Eric Gordon

Mike Conley

Kyle Lowry

Al Horford

Batum figure donc dans ce club très restreint au milieu de stars de la ligue. Dernièrement, l’international tricolore a dépassé le palier des 1000 matchs joués en NBA, atteint par seulement 155 autres joueurs dans l’histoire de la ligue. Sa polyvalence des deux côtés du terrain lui a permis d’avoir cette longue carrière de role-player. Le joueur drafté aux Blazers est aujourd’hui plus respecté par ses pairs que par le public, qui n’apprécie peut-être pas sa carrière à sa juste valeur. Récemment, son ancien coéquipier à Portland Wes Matthews l’a qualifié de « sous-côté… capable de scorer s’il le voulait, mais il préférait faciliter le jeu. » Son tandem aux Sixers Joël Embiid a lui expliqué que le Français était « la clé, qui apporte tout ce dont on a besoin. » Même son de cloche du côté de Patrick Beverley : « c’est un joueur très intelligent, qui joue comme il faut… Il rend les choses plus faciles pour tout le monde autour de lui. »

Aux Sixers, le rôle parfait

À Philadelphie, Batum a un rôle primordial. Sa dernière sortie contre les champions en titre (victoire 126-121) en est la preuve. Titulaire à l’aile, il est l’option défensive n°1 sur les lignes extérieures. Et s’occupe généralement de défendre sur le meneur ou le porteur de balle adverse. En rabattant ces derniers sur Joël Embiid dans la raquette, il est en partie responsable de la saison défensive du pivot camerounais, l’une des meilleures de sa carrière. De l’autre côté du terrain, le natif de Lisieux équilibre la puissance de feu offensive des joueurs à ses côtés. Il est par exemple le troisième joueur faisant le plus de passes décisives à Embiid (23). Son duo avec le MVP en titre est particulièrement fructifiant, poussant Nick Nurse à les garder le plus possible ensemble sur le parquet. Batum fluidifie le jeu, en ayant beaucoup plus de ballons dans le cœur du jeu qu’il n’en avait aux Clippers. Il garde aussi son exceptionnel pourcentage à 3 points (48% depuis son transfert). En bref, comme il l’a fait pendant toute sa carrière, il est un joueur complet qui bonifie son équipe. Il n’est pas étranger au bilan des Sixers, qui figurent sur le podium de la Conférence Est avec 26 victoires pour 13 défaites. Et qui sont des candidats légitimes au titre final cette saison.