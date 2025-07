Pat Connaughton rejoint Charlotte dans un échange avec Milwaukee

Les Bucks cherchaient à se délester du salaire de 9,4 millions de dollars de Connaughton pour la saison à venir, afin de libérer de l’espace salarial pour d’autres acquisitions, notamment pour signer l’agent libre Myles Turner au poste de pivot. L’arrière de 31 ans a vu son temps de jeu diminuer la saison passée, n’apparaissant que dans 41 matchs avec des moyennes de 5,3 points et 2,7 passes décisives.

The Milwaukee Bucks are trading Pat Connaughton and two of their own second-round picks (2031, 2032) to the Charlotte Hornets for Vasilije Micic, sources tell ESPN. pic.twitter.com/gLnvpeG2NX

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025