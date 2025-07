Gary Harris signe aux Milwaukee Bucks : un contrat de deux ans pour l’arrière vétéran

Les Milwaukee Bucks ont officialisé la signature de Gary Harris pour un contrat de deux ans, selon les informations d’ESPN rapportées par Shams Charania. L’arrière de 30 ans, qui évoluait précédemment au Orlando Magic, rejoint ainsi une franchise en pleine reconstruction de son effectif.

Free agent forward Gary Harris has agreed to a two-year deal with the Milwaukee Bucks, with a player option on the second season, sources tell ESPN. Bucks continue to fortify the roster with a veteran wing who played key rotation roles for playoff teams in Denver and Orlando. pic.twitter.com/q5OLpDfEqo

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025