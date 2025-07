Non conservé par Milan, Fabien Causeur devient libre sur le marché EuroLeague

Fabien Causeur ne vivra pas une seconde saison à Milan. Après un seul exercice en Lombardie, l’Olimpia a décidé de ne pas activer l’option d’équipe sur le contrat de l’arrière français, selon les informations de BasketNews. À 38 ans, le Brestois se retrouve ainsi sur le marché en ce début de mois de juillet.

Fabien Causeur is now a free agent 👀 More about it: https://t.co/9tqRGl9ria pic.twitter.com/yVMaM0vihO — BasketNews (@BasketNews_com) July 2, 2025

Encore productif à 38 ans

Pour la seconde fois de sa carrière, Fabien Causeur ne connaîtra pas un club plus d’une saison. À l’époque, la fin de son aventure avec Bamberg à l’été 2018 avait abouti sur une sacrée promotion : une signature au Real Madrid. Pour la suite que l’on connaît : 14 titres en sept saisons avec le club merengue, dont deux EuroLeague (2018 et 2023). Sept ans plus tard, la donne n’est plus tout à fait la même pour l’ancien joueur du Havre et de Cholet, même si ce dernier est encore capable de rendre de fiers services à une équipe d’EuroLeague malgré ses 38 printemps.

PROFIL JOUEUR Fabien CAUSEUR Poste(s): Ailier Taille: 196 cm Âge: 38 ans (16/06/1987) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 3 #191 REB 1,8 #178 PD 1,4 #92

Toujours en EuroLeague la saison prochaine ?

Gêné pendant un temps par un pépin physique pour sa première expérience en Italie (blessure musculaire en début d’année 2025), Fabien Causeur valait tout de même encore 8,3 points à 56% aux tirs dont 52% à 3-points, 2,8 passes décisives et 1,7 rebond en 20 minutes de jeu en moyenne (sur 22 matchs d’EuroLeague). Il a en revanche assez peu joué pour sa découverte du championnat italien (13 matchs dont 8 en playoffs). Habitué aux succès avec le Real Madrid, le Breton repart tout de même de Milan en ayant garni son armoire à trophée, d’un titre en SuperCoupe, mais pas d’un quadruplé en Lega Serie A, après une élimination en demi-finale par la Virtus Bologne d’Isaïa Cordinier.

Après avoir connu l’EuroLeague avec Cholet en 2010 et y avoir joué quasiment sans discontinuité depuis (hormis en 2011-2012,) Fabien Causeur va-t-il de nouveau retrouver preneur dans la crème des compétitions européennes ? Réponse dans les semaines à venir…