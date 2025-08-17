Relégué avec le Stade Rochelais, Ryan Hawkins va découvrir l’Allemagne

Ryan Hawkins (2,01 m, 28 ans), ailier-fort américain du Stade Rochelais pour le retour du club en Betclic ELITE pour la première fois sous l’ère LNB, va évoluer en Allemagne lors de la saison 2025-2026. Il s’est engagé avec Francfort Skyliners.

Nouvelle saison à jouer le maintien, cette fois en Bundesliga

Ryan Hawkins va tenter de se refaire une santé après une saison dernière difficile au Stade Rochelais, que ce soit sur le plan collectif ou individuel. Alors qu’il était parvenu à maintenir Pistoia en Lega Serie A pour sa découverte de l’Europe, il n’a pas réussi à faire de même avec La Rochelle. Ne connaissant le goût de la victoire qu’à 4 reprises, le double champion de NCAA II a affiché un niveau de jeu bien plus bas qu’en Italie, avec une adresse en berne. En 30 matchs de Betclic ELITE, il a enregistré 8,9 points à 44% aux tirs dont 37% à 3-points, avec 2,8 rebonds en 22 minutes de jeu en moyenne.

À Francfort désormais, où il devrait également jouer le maintien, Ryan Hawkins va notamment faire équipe avec un autre ancien du championnat de France, l’ex-Limougeaud William Christmas. « Ryan apporte déjà une expérience importante acquise en Italie et en France », indique Sébastien Gleim, le directeur sportif des Skyliners. « Ses qualités de tir et sa compréhension du jeu sont deux atouts importants que nous recherchions. »