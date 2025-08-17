Annoncé en ELITE 2, Léon Sifferlin suit finalement la mouvance vers la NCAA

Un 4e champion Espoirs 2025 va finalement rejoindre la NCAA, en la personne de Léon Sifferlin (1,96 m, 19 ans). Un choix qui se fait davantage à contre-coeur que les trois autres Américains de l’équipe Espoirs de la JL Bourg, après une saison réussie avec le Championnat – Trophée du Futur. Désireux de lancer sa carrière professionnelle en France de prime abord, le Nancéien va finalement d’abord passer par le giron universitaire américain, à la fac de Tulsa, dans l’Oklahoma, comme rapporté par Draft Express.

2006-born French guard, Léon Sifferlin, has committed to Tulsa, sources tell DraftExpress. The 6’5” Bourg product averaged 14.7 PTS, 5.6 AST, 3.8 REB, 2.1 STL in Espoirs this season. Injects a nice combination of shooting and playmaking into the Golden Hurricanes’ backcourt. pic.twitter.com/JLppGnEMe5 — Jon Chepkevich (@JonChep) August 16, 2025

Un 4e champion Espoirs de la JL Bourg aux États-Unis

« À court terme, je suis ouvert à tout, je veux juste m’émanciper dans un groupe pro », nous disait Léon Sifferlin mi-avril, peu avant de remporter le championnat Espoirs puis le trophée du futur avec la JL Bourg. Si le meneur de jeu va pouvoir s’émanciper en vivant l’aventure américaine à Tulsa la saison prochaine, il devra encore patienter avant de le faire au sein d’un groupe professionnel.

PROFIL JOUEUR Léon SIFFERLIN Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 19 ans (08/01/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe du Monde U19 PTS 6 #96 REB 2,9 #95 PD 1,7 #64

Désireux de lancer sa carrière en ELITE 2 plutôt que de suivre l’exode vers la NCAA, Léon Sifferlin s’y est finalement résolu, faute de propositions probantes dans l’antichambre de l’élite. Il suit ainsi les traces de trois autres coéquipiers burgiens, avec Wilson Jacques et Ayuba Bryant Jr. parties respectivement à Fresno State et Temple, ainsi que Leeroy Nijean en couveuse en Junior College avant lui aussi de rejoindre la NCAA.

Pour sa 4e et dernière saison avec la JL Bourg, Léon Sifferlin a tourné à 14,5 points (41% aux tirs) et 5,9 passes décisives pour 2,8 ballons perdus sur 28 minutes de jeu en moyenne. Il a également eu l’occasion de faire trois apparitions avec les professionnels. Dernièrement, cet été, il a participé à sa 3e campagne internationale avec la France, avec un Mondial U19 au goût amer et une élimination dès le début des phases finales contre la Suisse.