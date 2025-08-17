Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Annoncé en ELITE 2, Léon Sifferlin suit finalement la mouvance vers la NCAA

NCAA - Meneur de jeu des Espoirs de la JL Bourg la saison dernière lors du doublé Championnat – Trophée du Futur, Léon Sifferlin n'effectuera pas ses débuts professionnels en ELITE 2. Comme d'autres collègues burgiens, il a finalement opté pour la NCAA.
|
00h00
Résumé
Annoncé en ELITE 2, Léon Sifferlin suit finalement la mouvance vers la NCAA

Comme trois autres Espoirs de la JL Bourg, Léon Sifferlin va jouer en NCAA.

Crédit photo : Cécile Thomas

Un 4e champion Espoirs 2025 va finalement rejoindre la NCAA, en la personne de Léon Sifferlin (1,96 m, 19 ans). Un choix qui se fait davantage à contre-coeur que les trois autres Américains de l’équipe Espoirs de la JL Bourg, après une saison réussie avec le Championnat – Trophée du Futur. Désireux de lancer sa carrière professionnelle en France de prime abord, le Nancéien va finalement d’abord passer par le giron universitaire américain, à la fac de Tulsa, dans l’Oklahoma, comme rapporté par Draft Express.

Un 4e champion Espoirs de la JL Bourg aux États-Unis

« À court terme, je suis ouvert à tout, je veux juste m’émanciper dans un groupe pro », nous disait Léon Sifferlin mi-avril, peu avant de remporter le championnat Espoirs puis le trophée du futur avec la JL Bourg. Si le meneur de jeu va pouvoir s’émanciper en vivant l’aventure américaine à Tulsa la saison prochaine, il devra encore patienter avant de le faire au sein d’un groupe professionnel.

PROFIL JOUEUR
Léon SIFFERLIN
Poste(s): Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 19 ans (08/01/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe du Monde U19
PTS
6
#96
REB
2,9
#95
PD
1,7
#64

Désireux de lancer sa carrière en ELITE 2 plutôt que de suivre l’exode vers la NCAA, Léon Sifferlin s’y est finalement résolu, faute de propositions probantes dans l’antichambre de l’élite. Il suit ainsi les traces de trois autres coéquipiers burgiens, avec Wilson Jacques et Ayuba Bryant Jr. parties respectivement à Fresno State et Temple, ainsi que Leeroy Nijean en couveuse en Junior College avant lui aussi de rejoindre la NCAA.

Pour sa 4e et dernière saison avec la JL Bourg, Léon Sifferlin a tourné à 14,5 points (41% aux tirs) et 5,9 passes décisives pour 2,8 ballons perdus sur 28 minutes de jeu en moyenne. Il a également eu l’occasion de faire trois apparitions avec les professionnels. Dernièrement, cet été, il a participé à sa 3e campagne internationale avec la France, avec un Mondial U19 au goût amer et une élimination dès le début des phases finales contre la Suisse.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
NCAA
NCAA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Ne pas vouloir jouer en N1 (tout le monde n'a pas le niveau Pro B) pour probablement y signer dans 3 ou 4 ans à la fin de leur cursus NCAA !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
markkanen finlande
EuroBasket
00h00Lauri Markkanen poursuit son incroyable préparation avec la Finlande : 121 points inscrits en trois matchs !
sifferlin ncaa
NCAA
00h00Annoncé en ELITE 2, Léon Sifferlin suit finalement la mouvance vers la NCAA
batum colo carrière france
Équipe de France
00h00Nicolas Batum et Nando De Colo honorés pour leur carrière avec la France : « Ça clôt vraiment l’histoire »
EuroBasket
00h00“Il nous fallait quelque chose de différent” : Frédéric Fauthoux revient sur son choix des 12 pour l’Euro, sans Nadir Hifi
vince hunter russie
À l’étranger
00h00Vince Hunter (ex-Metropolitans 92) va connaître un 4e club en Russie
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les U16 Françaises relèvent la tête avec une gifle fratricide contre la Belgique
doncic slovénie lettonie
EuroBasket
00h00Luka Doncic blessé lors de Slovénie – Lettonie : la star évite le pire
Betclic ELITE
00h00Strasbourg signe un scoreur américain polyvalent pour terminer son recrutement !
À l’étranger
00h00Malcolm Cazalon poursuit sa route à l’étranger : direction la Turquie pour l’ex SIGman
EuroBasket
00h00Nadir Hifi dernier coupé, pas de 3e pivot rappelé : Freddy Fauthoux tient ses 12 Bleus pour l’Euro !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
1 / 0