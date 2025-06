NCAA, Miami Dade, Strasbourg, ÉLITE 2 : où joueront les champions Espoirs de la JL Bourg la saison prochaine ?

Après une saison historique, ponctuée par le doublé championnat de France Espoirs – Trophée du Futur, les Espoirs de la JL Bourg vont se dispatcher sur les deux rives de l’océan Atlantique la saison prochaine.

Seulement cinq resteront dans l’Ain : Khadim Kane et Juwan Ekanga-Ehawa, qui seront intégrés à l’effectif professionnel élargi, ainsi que les trois moins utilisés, Léni Monnet, Adam Dubois et Louka Milanese. Ils recevront le renfort du prospect roannais, Isaac Guedegbe

Dans un contexte d’exode universitaire, la JL Bourg n’échappe pas à la règle. Son MVP Wilson Jacques a dit oui à Fresno State, tandis qu’Ayuba Bryant Jr. est parti à Temple. Enfin, Leeroy Nijean a lui choisi de mettre un pied aux États-Unis, en Junior College. Attiré de longue date par la NCAA, ce potentiel défenseur d’élite va se préparer pendant un an à Miami Dade avant de faire le grand saut vers une université en 2026. « Le but est vraiment de faire une année de transition afin d’être prêt à jouer pour de vrai en NCAA D1 la saison prochaine », indique-t-on dans son entourage.

Les trois Américains pourraient être rejoints par Léon Sifferlin, un peu à contre-cœur. Actuellement avec l’équipe de France U19, le Nancéien aimerait rester en LNB, et voudrait aller en ÉLITE 2. Sauf que le téléphone ne sonne pas, ou alors pour des pistes sans lendemain. Sollicité par plusieurs universités américaines, également sur les tablettes d’un club espagnol, il pourrait donc se diriger vers la NCAA.

A contrario, le futur d’Anatole Humeau est désormais plus défini. Et l’Isérois aura pleinement bénéficié de l’exposition du Trophée du Futur, dont il a terminé MVP. Avant le dernier week-end de la saison, l’ancien capitaine burgien était surtout en contact avec des équipes de Nationale 1. Mais les choses ont évolué depuis, et il devrait finaliser sa signature dans un club d’ÉLITE 2 la semaine prochaine.

Enfin, le seul joueur à changer de centre de formation en France est Mapote Benga. Arrivé en 2021 à Bourg-en-Bresse, toujours dans l’ombre d’un gros pivot ces deux dernières saisons avec Moulaye Sow puis Wilson Jacques (4,1 points à 53% et 2,3 rebonds en 14 minutes de moyenne en 2023/24), l’ancien fosséen va aller chercher plus de responsabilités à la SIG Strasbourg la saison prochaine pour sa dernière année d’éligibilité en Espoirs.