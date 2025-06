Joan Beringer rejoint Nolan Traoré et Noa Essengue dans la « Green Room » de la Draft NBA 2025

La NBA a dévoilé les cinq derniers invités de la prestigieuse « Green Room » pour la Draft 2025, et parmi eux figure le Français Joan Beringer. Le pivot rejoint ainsi ses compatriotes Nolan Traoré et Noa Essengue dans cette « salle d’attente exclusive » du Barclays Center de Brooklyn.

Selon ESPN, Joan Beringer fait partie du troisième et dernier groupe d’invités, aux côtés de Nique Clifford, Cedric Coward, Walter Clayton Jr. (MVP du dernier Final Four NCAA) et Danny Wolf. Cette invitation porte à 24 le nombre total de prospects qui patienteront avec leur famille devant le podium de la Draft, le 25 juin prochain.

Un parcours atypique vers les sommets de la Draft

L’ascension de Joan Beringer est sans contestation possible l’une des histoires les plus surprenantes de cette cuvée 2025. Complètement passé sous les radars et arrivé tardivement au basket, le pivot français a gravi les échelons à une vitesse fulgurante pour se retrouver aujourd’hui dans une position où il pourrait bien devenir un « lottery pick ».

Attendu autour de la 15e place selon les projections, Beringer évoluait cette saison avec le Cedevita Olimpija en Slovénie. Ses statistiques en EuroCup (4,6 points, 5,3 rebonds et 1,1 contre) témoignent de son potentiel défensif et de sa progression constante.

Une sélection basée sur les attentes des franchises NBA

Le processus de sélection pour la « Green Room » implique une consultation des présidents et directeurs généraux des équipes qui possèdent des choix au premier tour. Ces dirigeants votent pour désigner les 25 joueurs qu’ils s’attendent à voir sélectionnés au premier tour, afin d’éviter que des prospects attendent trop longtemps devant les caméras nationales.

Recevoir une invitation constitue un signe positif pour la cote d’un joueur, même si certains prospects ont parfois chuté au second tour malgré leur présence dans la « Green Room », comme ce fut le cas l’année dernière pour Johnny Furphy et Kyle Filipowski. La Draft 2025 se déroulera sur deux jours : le premier tour le 25 juin au Barclays Center, puis le second tour le 26 juin dans les studios ESPN de New York.