Gabby Williams meilleure intercepteuse de WNBA : « Elle mérite tellement son succès actuel »

Pendant que l’équipe de France est en train de réussir ses débuts à l’EuroBasket, leur leader aux derniers Jeux Olympiques est en train d’exploser en WNBA. Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), qui a tiré un trait sur l’équipe nationale cet été, prend une nouvelle dimension. Ce choix de se concentrer sur sa carrière américaine lui est bénéfique. Utilisée comme couteau-suisse à vocation principalement défensive lors de son arrivée en WNBA en 2018, la franco-américaine est aujourd’hui une joueuse bien plus complète. Son début de saison 2025 en est l’ultime preuve.

Elle compte en effet 14,1 points à 50,4% aux tirs (dont 42,9% à 3-points), 3,9 rebonds et 4,5 passes décisives en 34 minutes de moyenne. Avec cependant un rôle défensif toujours important, comme le montre sa dernière sortie à… 8 interceptions. Un record personnel, mais aussi de saison et de franchise.

« Je suis heureuse de ce qui arrive à Gabby en ce moment. Elle mérite tellement son succès actuel. Dans cette ligue, elle n’a jamais eu l’opportunité de montrer à quel point c’est une star, mais là on voit cette évolution. Elle doit comprendre que c’est son moment de briller. J’ai une confiance aveugle en elle et ça ne changera jamais, car je sais qu’elle est dévouée au travail, mais c’est aussi une incroyable coéquipière, une incroyable personne. Je pense qu’elle joue très bien au basket depuis plus d’un an, surtout aux Jeux Olympiques, et je voulais que ça se traduise en WNBA. C’est une star et elle mérite de se sentir comme tel. C’est en tout cas ce que notre staff va continuer à faire. » La coach Noelle Quinn sur Gabby Williams en conférence de presse

16 interceptions sur les 3 derniers matchs

L’ailière d’1,80 m est la leader défensive de son équipe à l’extérieur, en complément d’Ezi Magbegor à l’intérieur (2,3 contres de moyenne). Williams est toujours envoyée défendre sur la meilleure extérieure adverse. Mais elle est aussi toujours à l’affût sur les lignes de passes, là où elle a obtenu la majeure partie de ses 8 interceptions contre les Sparks. Celle qui a deux fois été élue Défenseur de l’année en EuroLeague (2021 et 2025) a encore haussé son niveau dans ce secteur du jeu par rapport aux dernières saisons.

Elle oscillait en effet entre 1,3 et 1,7 interception pendant quasiment toute sa carrière. Après 12 matchs cette saison, elle est à 2,7 unités par match, son record absolu toutes compétitions confondues. Elle domine aussi la WNBA, puisqu’elle est la meilleure intercepteuse de la ligue américaine. Sa dauphine – la rookie Paige Bueckers – n’est qu’à 2,1. Si les interceptions ne sont qu’un aspect de ses qualités défensives, elle a appris à le maîtriser à la perfection.

THE GABBY WILLIAMS HEIST 🕵️‍♀️ 8 STEALS broke the @seattlestorm franchise record vs. the Sparks! pic.twitter.com/t0tzXAPLpV — WNBA (@WNBA) June 18, 2025

Omniprésence en défense

Williams compte aussi énormément de “déflections” (déviations) par match, même si elle ne conduisent pas toujours à une interception. Quelque chose qui est très important pour le staff du Storm, qui compte ces dernières à chaque match. « C’est quelque chose qu’on prend très au sérieux ici » expliquait la principale intéressée le mois dernier, dans des propos rapportés par le Seattle Times. « Je sais que je dois être une leader dans ce secteur parce que c’est mon rôle dans l’équipe. J’essaye de créer des avantages défensifs et de voler des possessions. » Ce qu’elle réussit avec brio.

Le Storm a un Defensive Rating de 94,7 quand elle est sur le parquet, et de 108,7 quand elle est sur le banc. Ce delta de 14 points est un des plus grands de la ligue. Il faut dire que la native du Nevada colle parfaitement au style de jeu voulu par la coach Noelle Quinn. L’équipe marque quasiment 19 points par match derrière des turnovers, soit plus que toutes les équipes WNBA, mis à part les championnes en titre du Liberty.

Alors que le Storm accroche la 5e place du classement, Williams pourrait tout à fait être élue dans une All-Defensive Team en fin de saison, pour la deuxième fois de sa carrière (All-Defensive Second Team en 2022). Elle est aussi déjà en course pour obtenir sa première sélection au All-Star Game.