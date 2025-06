Jalen Williams, le nouveau Scottie Pippen du Thunder d’Oklahoma City

Artisan de la place en finale NBA et du potentiel titre d’OKC, Jalen Williams fait sensation et attire les comparaisons avec l’une des plus grandes légendes de la ligue. L’ailier du Thunder d’Oklahoma City, âgé de 24 ans, évolue dans l’ombre de Shai Gilgeous-Alexander, MVP et meilleur marqueur de la saison régulière, rappelant étrangement la relation entre Michael Jordan et Scottie Pippen dans les années 90.

Une filiation assumée avec la légende des Bulls

Scottie Pippen lui-même reconnaît les qualités exceptionnelles du jeune joueur du Thunder. « Il est assez unique », déclare l’ancien ailier des Bulls concernant Jalen Williams. « J’aime le regarder jouer. Je me reconnais beaucoup en lui. Je vois un jeune qui devient un des meilleurs joueurs de la ligue. Il est clairement capable de porter, avec Shai, une franchise vers plusieurs titres NBA. »

Cette comparaison ne déplaît pas au principal intéressé. « Peut-être que je me sens comme un Scottie d’une nouvelle génération », avance Williams, fier de cette filiation. « Et ça ne me blesse pas du tout. Shai a donc des comparaisons avec Jordan, c’est cool, très cool. Dès qu’on est comparé à des joueurs comme ça, ça veut dire qu’on fait les choses bien. »

La progression statistique de Williams impressionne : de 14,1 points de moyenne en rookie, il est passé à 19,1 points lors de sa deuxième saison, puis 21,6 points cette année. Ses passes décisives suivent la même courbe ascendante : 3,3, 4,5 puis 5,1 par match.

Un potentiel encore supérieur selon Pippen

Pour Scottie Pippen, l’évolution dans l’ombre de Shai Gilgeous-Alexander n’est pas un frein pour le All-Star, qui progresse de manière significative saison après saison. « Avec des joueurs qui ont des parcours comme ça, il faut faire attention : ils n’ont pas de limite. Il va devenir un grand joueur car il s’estime encore sous-estimé. Il a toujours cette motivation, cette envie de montrer ce dont il est capable. »

La légende des Bulls va même plus loin dans ses prédictions. « Je ne veux même pas dire qu’il sera comme moi. Je le vois faire mieux, je peux le dire », assure le sextuple champion NBA. « Tout simplement à cause du basket d’aujourd’hui. Ils ont une liberté en attaque qu’on n’avait pas. Avec cette capacité à shooter, les joueurs d’aujourd’hui peuvent devenir meilleurs que ceux du passé. Si ce gamin continuer de shooter ainsi, je ne vais pas dire qu’il peut être comparé à nous. Parce que ce n’est pas le cas : il gagne. »

Williams incarne parfaitement le joueur moderne polyvalent, capable d’évoluer du poste de meneur à celui d’ailier-fort, tout en maintenant une efficacité redoutable à 3-points. Sa capacité d’adaptation et son intelligence de jeu font de lui le complément idéal de Gilgeous-Alexander, formant un duo qui pourrait marquer l’histoire du Thunder pour les années à venir.