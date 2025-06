Desmond Bane transféré au Magic : Memphis dans la mauvaise direction selon la NBA

L’échange surprise de Desmond Bane par les Memphis Grizzlies vers l’Orlando Magic dimanche dernier continue de faire des vagues dans la Ligue. Selon Brian Windhorst d’ESPN, plusieurs équipes NBA perçoivent désormais Memphis comme une franchise qui s’oriente vers une reconstruction plutôt que vers la conquête d’un titre.

« Les équipes de la ligue ont regardé ce mouvement et se sont dit : c’est une indication qu’ils vont dans une direction et pas dans l’autre », a déclaré Windhorst lors de l’émission The Hoop Collective lundi. Cette perception négative soulève des questions sur la stratégie à long terme des Grizzlies, qui ont cédé l’un de leurs meilleurs atouts offensifs.

Un Magic agressif face à une forte concurrence

L’Orlando Magic s’était montré particulièrement déterminé pour obtenir Bane. Selon Tim Bontemps d’ESPN, « plusieurs équipes se sont renseignées sur Bane » mais aucune n’a travaillé aussi « agressivement » que le Magic. Cette approche explique en partie le prix élevé payé par Orlando : les vétérans Cole Anthony et Kentavious Caldwell-Pope, quatre choix de premier tour non protégés et un pick swap.

Pour Orlando, Bane représente la pièce manquante de leur puzzle. À 26 ans, l’arrière affiche 41% de réussite à 3-points en carrière, une statistique cruciale pour une équipe qui possédait la pire attaque à longue distance de la ligue la saison passée. Sous contrat jusqu’en 2028-29, il solidifie un noyau prometteur aux côtés de Franz Wagner, Jalen Suggs et Paolo Banchero.

Memphis maintient ses stars restantes

Malgré les spéculations, les Grizzlies ne prévoient pas d’autres échanges majeurs selon Bontemps. L’organisation « ne cherche pas à échanger ses deux piliers restants, Ja Morant et Jaren Jackson Jr« , toujours selon le journaliste. Cet échange semble plutôt destiné à créer de la flexibilité salariale pour renégocier et prolonger le contrat de Jackson Jr, tout en remodelant l’effectif autour du duo qu’il forme avec Ja Morant.

Les Grizzlies ont néanmoins réussi à maximiser leur contrepartie en utilisant l’argument de la concurrence entre plusieurs prétendants pour demander des assets supplémentaires. Bien que Memphis soit perçu comme affaibli à court terme, cette transaction leur offre désormais la possibilité de rechercher agressivement des ajouts qui pourraient mieux compléter leur noyau que ne le faisait Bane.