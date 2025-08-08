Recherche
Équipe de France

Avec un Aaron Towo-Nansi inarrêtable, les U16 soignent leurs débuts à l’Euro face à la Suisse

EQUIPE DE FRANCE - Pour leur entrée en lice à l’EuroBasket, les U16 français ont tranquillement disposé de la Suisse (101-36). Champion d’Europe en titre, le meneur de Cholet Basket Aaron Towo-Nansi a montré la voie à ses coéquipiers, qui ont fait preuve d’une intensité impressionnante jusqu’au coup de sifflet final malgré l’écart béant au score.
00h00
Déterminée à conserver son titre acquis l’été dernier, l’équipe de France U16 entamait l’EuroBasket organisé à Tbilissi (Géorgie) face à la Suisse. Avec un Aaron Towo-Nansi, médaillé d’or en 2024, impossible à contenir pour les Helvètes, les tricolores ont dominé leur adversaire 101-36 pour leur début dans la compétition, tout en laissant apparaître des perspectives d’amélioration.

– Groupe B

Towo-Nansi – Soliman : duo injouable

Si les débuts étaient fébriles offensivement, l’équipe de France a pu compter sur un Aaron Towo-Nansi très remuant d’entrée pour guider ses coéquipiers. Le meneur de Cholet a directement fait parler son expérience de la compétition, en se montrant très intense en défense mais aussi en attaque où il a rapidement provoqué trois fautes suisses. Dans sa roue, Arthur Gruszka ou encore Melvyn Vounang sont trouvés à l’intérieur, et ont permis aux Bleuets de prendre rapidement de l’avance : 19-13 après les 10 premières minutes, face à des Suisses plutôt présents au duel.

Aaron TOWO-NANSI
Aaron TOWO-NANSI
12
PTS
5
REB
4
PDE
Logo EuroBasket U16
SUI
36 101
FRA

De retour sur le parquet, Aaron Towo-Nansi a encore été impressionnant. 3-points, lay-up sur contre-attaque, jeu posté en enfonçant un joueur bien plus grand que lui : le champion d’Europe U16 2024 était tout simplement inarrêtable et a terminé la rencontre avec 15 points, 5 rebonds, 4 passes et 4 interceptions en 19 minutes, sans forcer.

Au rayon des nombreuses satisfactions individuelles, Nathan Soliman s’est illustré dans un rôle de second porteur de balle capable de tout faire. Le prodige français signe un premier match à 13 points et 10 rebonds en XX minutes, avec lui aussi une faculté à se montrer impactant dans différentes situations. Au-delà des cas personnels, les Français ont collectivement serré la vis et se sont montrés oppressants sur chaque ballon, pour distancer les Suisses de plus de vingt points à la mi-temps : 45-21.

Nathan SOLIMAN
Nathan SOLIMAN
13
PTS
10
REB
2
PDE
Logo EuroBasket U16
SUI
36 101
FRA

Seulement 27% à 3-points

L’écart n’a cessé de se creuser au retour des vestiaires, avec la présence dans la raquette de Messi Yangala (11 points à 4/6 aux tirs, 6 rebonds) qui, avec Soliman, a formé une paire très complémentaire de par leurs profils. Malgré les soixante-cinq points d’écart, les Français n’ont cessé de presser leurs adversaires avec un sérieux impressionnant. Le message est envoyé d’entrée : il faudra encore compter sérieusement sur la France parmi les candidats au titre. Les Français s’imposent 101-36 face à la Suisse avec une sensation de domination de son sujet, autant en défense qu’en attaque où un point peut toutefois être amélioré.

En effet, si Towo-Nansi ses coéquipiers ont été plutôt cliniques sur pénétration, l’adresse de loin laissait à désirer : les Français ont shooté à 27% à 3-points face à la Suisse. Julien Absalon et ses joueurs peuvent rectifier le tir dès ce samedi 9 août face à la Finlande à 14 heures, avant d’enchaîner face à la Slovénie dimanche 10 août à 11h30.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

thetruth
Très bon début d'Eurobasket, après la Suisse est loin d'être un candidat au titre. Français et manque d'adresse à 3 pts, c'est le refrain de l'été.
