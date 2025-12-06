Recherche
ELITE 2

Orléans s’impose largement contre Évreux et conforte sa place de leader

ÉLITE 2 - L'Orléans Loiret Basket a fait respecter la logique en s'imposant, ce samedi, contre Évreux, 19e au classement. Les Orléanais confortent ainsi leur place de leader, après 13 journées de championnat.
00h00
Orléans s’impose largement contre Évreux et conforte sa place de leader

Siriman Kanouté a été le détonateur de l’OLB en début de deuxième mi-temps.

Crédit photo : OLB

Il n’y a pas eu de surprise, ce samedi, au CO’Met. Pour son retour sur les parquets après la trêve, le leader orléanais s’est tranquillement imposé contre Évreux, 19e d’ÉLITE 2, lors de la 13e journée de championnat. Devant 7200 spectateurs dont le champion olympique Guy Drut, l’OLB a appuyé sur l’accélérateur au retour des vestiaires pour décrocher son 11e succès de la saison sans trembler (87-74).

Bien lancée par Nathan Kuta, sollicité dans tous les secteurs du jeu (12 points, 8 rebonds, 5 passes décisives), la troupe de Lamine Kebe a quelque peu ronronné en début de match face à des Ébroïciens dans le coup pendant 20 minutes. Gênés par un Maxime Carene redoutablement efficace en sortie de banc, et auteur de son meilleur match de la saison (15 points, 5 rebonds en 20 minutes), les Orléanais sont rentrés au vestiaire avec 4 points d’avance (38-34).

4 joueurs à 10 points ou plus

Mais au retour de la pause, l’OLB a augmenté la cadence, d’abord grâce à son meneur Siriman Kanouté puis à sa force collective. La profondeur de l’effectif loirétain a grandement mis en difficulté la défense normande : les Orléanais se sont envolés grâce à un 11-0 dans le 3e quart-temps, et quatre d’entre eux ont passé la barre des 10 points (Kuta, Lorenzo Thirouard Samson, Ilane Fibleuil et Mérédis Houmounou).

Le leader, qui a compté jusqu’à 22 points d’avance dans le 4e quart-temps, a ensuite contrôlé la fin de match et verrouillé la victoire devant un public en feu. Un succès bienvenu pour les Orléanais, avant un déplacement périlleux à Denain pour la 14e journée. L’ALM Évreux, qui cale pour la 10e fois de la saison, devra l’emporter vendredi prochain dans un match déjà crucial contre un rival du bas de classement, Aix Maurienne.

