Théo Audry (Hyères-Toulon) réalise le premier triple-double de la saison en Espoirs

Il aura fallu attendre décembre pour voir le premier triple-double en Espoirs, mais quel triple-double ! Lors de la large victoire de Hyères-Toulon sur le parquet de Challans vendredi (102-71), Théo Audry (1,84 m, 20 ans) a réalisé l’une des meilleures performances de la saison en Espoirs ÉLITE 2. En 33 minutes, le meneur a compilé 13 points, 14 rebonds et 13 passes décisives pour un total de 37 d’évaluation, son record personnel, effaçant largement les 25 atteints contre Aix-Maurienne fin octobre.

Il s’agit du premier triple-double de la saison chez les Espoirs, mais également dans toute la LNB (Betclic ÉLITE, ÉLITE 2, Espoirs ÉLITE et Espoirs et ÉLITE 2). Chez les pros, le Parisien Joël Ayayi (14 points, 8 rebonds et 11 passes décisives contre Limoges) s’en était approché, à l’instar du Monégasque Zakaria Mechergui en Espoirs ÉLITE (16 points, 9 rebonds, 10 passes décisives à Limoges), mais aucun n’avait encore réussi cette performance.

Troisième plus haute évaluation cette saison

Audry a par ailleurs enregistré la quatrième meilleure évaluation de la saison, sur un match d’Espoirs ÉLITE 2. Ancien membre du Pôle France, avec qui il a effectué sa saison U16, le jeune meneur français est passé par les centres de formation de la JL Bourg et du Mans avant d’arriver à Hyères-Toulon, la saison dernière. En 7 matchs lors de la campagne 2025/2026, il tourne à 9,8 points, 5 rebonds et 5,7 passes décisives, en plus de deux premières entrées en pro en Coupe de France et en championnat.

Surtout, il a guidé les siens vers une victoire précieuse contre Challans vendredi, pour démarrer au mieux la deuxième phase du championnat. Sur une série de trois victoires consécutives, les Espoirs du HTV se déplaceront à Quimper le 13 décembre, avec l’objectif de continuer de truster le haut de la poule B.