Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Espoirs ELITE 2

Théo Audry (Hyères-Toulon) réalise le premier triple-double de la saison en Espoirs

Espoirs ÉLITE 2 - Omniprésent dans la victoire de Hyères-Toulon à Challans, Théo Audry a réalisé le premier triple-double de la saison en Espoirs. Il s'agit également du premier dans toute la LNB, lors de la campagne 2025/2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Audry (Hyères-Toulon) réalise le premier triple-double de la saison en Espoirs

Théo Audry a réalisé le premier triple-double de la saison avec les Espoirs du HTV.

Crédit photo : Grégory Laroche / HTV

Il aura fallu attendre décembre pour voir le premier triple-double en Espoirs, mais quel triple-double ! Lors de la large victoire de Hyères-Toulon sur le parquet de Challans vendredi (102-71), Théo Audry (1,84 m, 20 ans) a réalisé l’une des meilleures performances de la saison en Espoirs ÉLITE 2. En 33 minutes, le meneur a compilé 13 points, 14 rebonds et 13 passes décisives pour un total de 37 d’évaluation, son record personnel, effaçant largement les 25 atteints contre Aix-Maurienne fin octobre.

Il s’agit du premier triple-double de la saison chez les Espoirs, mais également dans toute la LNB (Betclic ÉLITE, ÉLITE 2, Espoirs ÉLITE et Espoirs et ÉLITE 2). Chez les pros, le Parisien Joël Ayayi (14 points, 8 rebonds et 11 passes décisives contre Limoges) s’en était approché, à l’instar du Monégasque Zakaria Mechergui en Espoirs ÉLITE (16 points, 9 rebonds, 10 passes décisives à Limoges), mais aucun n’avait encore réussi cette performance.

Troisième plus haute évaluation cette saison

Audry a par ailleurs enregistré la quatrième meilleure évaluation de la saison, sur un match d’Espoirs ÉLITE 2. Ancien membre du Pôle France, avec qui il a effectué sa saison U16, le jeune meneur français est passé par les centres de formation de la JL Bourg et du Mans avant d’arriver à Hyères-Toulon, la saison dernière. En 7 matchs lors de la campagne 2025/2026, il tourne à 9,8 points, 5 rebonds et 5,7 passes décisives, en plus de deux premières entrées en pro en Coupe de France et en championnat.

Théo AUDRY
Théo AUDRY
6
PTS
1
REB
2
PDE
Logo Coupe de France Masculine
HTV
84 68
LYO

Surtout, il a guidé les siens vers une victoire précieuse contre Challans vendredi, pour démarrer au mieux la deuxième phase du championnat. Sur une série de trois victoires consécutives, les Espoirs du HTV se déplaceront à Quimper le 13 décembre, avec l’objectif de continuer de truster le haut de la poule B.

Espoirs ELITE 2 – Journée 12
13/12/2025
NAN Espoirs Nantes
POI Espoirs Poitiers
LAR Espoirs La Rochelle
CAE Espoirs Caen
QUI Espoirs Quimper
HTV Espoirs Hyères-Toulon
ASA Espoirs Alliance Sport Alsace
ROA Espoirs Roanne
VIC Espoirs Vichy
SCA Espoirs SCABB
EVR Espoirs Evreux
AIX Espoirs Aix-Maurienne
DEN Espoirs Denain
CHA Espoirs Champagne Basket
ANT Espoirs Antibes
ROU Espoirs Rouen
PAU Espoirs Pau-Lacq-Orthez
BLO Espoirs Blois
CHA Espoirs Challans
ORL Espoirs Orléans

 

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Jordan Ratton va finir l’année 2025 avec le Stade Rochelais
Espoirs ELITE 2
00h00Théo Audry (Hyères-Toulon) réalise le premier triple-double de la saison en Espoirs
NM1
00h00[Vidéo] Il passe au-dessus de son défenseur : l’incroyable dunk de Sidy N’Dir avec Loon-Plage, façon Vince Carter !
Nolan Traoré a marqué 30 points avec les Nets
G League
00h00Nolan Traoré frappe fort : sa meilleure sortie de la saison en G-League avec Long Island
Elie Okobo a remporté le trophée de MVP de la 14e journée de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00Elie Okobo élu MVP de la 14e journée d’EuroLeague
Hambourg sont à 0 sur 16 en BBL et EuroCup
EuroCup
00h0016 défaites en 16 matchs : Hambourg et Zacharie Perrin (20 points) largement battus chez Hugo Benitez
Serge Ibaka
NM1
00h00Quand un champion NBA s’entraîne avec une équipe de Nationale 1
Metz a surpris Fos Provence ce vendredi 5 décembre en NM1
NM1
00h00La lutte s’intensifie dans les deux poules : Levallois et Lorient assurent l’essentiel, Fos cale, Le Havre revient en tête
Bastien Pinault a inscrit un panier du milieu de terrain
ELITE 2
00h00[Vidéo] Le tir du milieu du terrain signé Bastien Pinault (Élan Béarnais) contre Saint-Chamond
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
1 / 0