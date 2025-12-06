L’Élan Chalon d’un incroyable Jeremiah Hill s’impose sur le fil au Mans, Cholet terrasse Limoges dans une fin de match irrespirable

La 10e journée de Betclic ÉLITE se poursuivait ce samedi après-midi. En plus du choc de leaders entre la SIG et l’ASVEL, l’Élan Chalon s’est imposé sur le parquet du Mans (87-93) au bout du money-time. Scénario similaire à la Meilleraie, où Cholet Basket l’a emporté à domicile contre Limoges (91-88).

Jeremiah Hill, héros de Chalon

Parce qu’il fallait commencer fort contre une équipe de l’Élan Chalon motivée à retrouver la victoire, les Manceaux ont tout de suite pris les choses en main. Et ils ont surtout refilé le ballon dans celles de Bastien Grasshoff. Deux shoots à 3 points consécutifs, un premier coup de chaud et surtout un break après 10 minutes (30-19). Grâce à son sniper et à son meneur Shannon Bogues, bien en jambes, voilà le MSB bien lancé et prêt à rugir dans son enceinte.

Problème pour les Manceaux : l’expression « coup de chaud » fait aussi et assurément partie du dictionnaire de Jeremiah Hill. Dans la lancée de son début de saison et visiblement pas fatigué par son passage en sélection camerounaise pour le début des qualifications au Mondial 2027, l’arrière américano-camerounais a d’abord fermé derrière, là où il y avait urgence (3 interceptions à la mi-temps). Puis il a commencé à distribuer pour ses coéquipiers, avant de se mettre à son tour à scorer (13 points, 3 passes décisives à la pause) pour recoller après 20 minutes, 46-46.

Les 15 minutes de trêve n’ont pas refroidi le bouillant arrière de l’Élan Chalon. Pas non plus Shannon Bogues, côté MSB, dont l’impact sur le parquet est allé encore au-delà de statistiques pourtant très soignées (23 points à 7/13 aux tirs, +17 de +/-). Un lay-up de l’arrière américain, presque irréprochable en attaque, puis un 3 points de Johnny Berhanemeskel ont permis aux hommes de Guillaume Vizade d’entamer le money-time en tête. Mais sous l’impulsion de Justyn Mutts et de l’inépuisable Hill, Chalon-sur-Saône a de nouveau tout fait basculer.

L’international camerounais (35 points) a d’abord usé d’un floater soyeux au-dessus de Lucas Dufeal, puis d’un lay-up en costaud avec la faute de David DiLeo. Et malgré le forcing de TaShawn Thomas (16 unités) pour remettre Le Mans dans la partie, l’Élan Chalon a sécurisé sa 6e victoire de la saison au bout de l’effort (87-93), revenant ainsi à hauteur de son adversaire du soir au classement, et grimpant à la 6e place.

Cholet s’en sort dans une fin de match irrespirable

Un peu plus bas dans le classement, même opération pour Cholet, vainqueur de son 4e match de la saison contre Limoges, là aussi sur le fil (91-88). Rien n’a été évident pour Cholet Basket, qui peut remercier Gerald Ayayi pour sa performance très complète. Agressif à souhait en attaque, le combo-guard a conclu son très bon match par un dunk rageur dans la dernière minute (87-82, 40e).

Si les Maugeois ont provoqué offensivement, ils se sont souvent laissé dépasser en défense. Fabrice Lefrançois pouvait se prendre la tête entre les mains à quelques secondes de la mi-temps, sur un shoot longue distance grand ouvert pour Hugo Invernizzi, implacable dans l’exercice. Après un début de match contrôlé à la Meilleraie, bien lancés par un 7-0 d’entrée, les Choletais ont été submergés (16-7 pour arriver à la pause), puis ont traîné à quelques longueurs du CSP pendant plus d’un quart d’heure.

Dans la raquette, Gavin Ware a joué des coudes et réalisé un énorme double-double (20 points, 14 rebonds). Nicolas Lang, bien que moins en réussite de loin ce samedi, lui a servi de relais offensif (17 points). Mais Cholet Basket y a mis du cœur, à l’image de Nathan De Sousa, qui a rallumé la flamme avant de devoir quitter ses partenaires, touché à la cheville. Et comme ils savent si bien le faire à la Meilleraie, les Maugeois ont rudement bataillé pour enfin reprendre les commandes.

Les bras des Limougeauds ont tremblé sur la ligne des lancers, pas celui de Gerald Ayayi. Le CSP s’est soudainement retrouvé muet, quand même Gavin Ware s’est fait cueillir par Mohamed Diarra (39e) dans le money-time. Et dans une atmosphère pesante, tant la fin de rencontre était tendue et le ballon s’amusait à rouler sur le cercle sans tomber dedans, les Choletais ont fini par sceller un succès ô combien important. D’autant plus lorsque le prochain rendez-vous est un déplacement à Lyon-Villeurbanne, leader et vainqueur de la SIG ce samedi.