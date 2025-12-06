Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

L’Élan Chalon d’un incroyable Jeremiah Hill s’impose sur le fil au Mans, Cholet terrasse Limoges dans une fin de match irrespirable

Betclic ÉLITE - Jeremiah Hill et l'Élan Chalon ont réalisé l'opération parfaite en s'imposant sur le parquet du Mans, lors de la 10e journée ce samedi, tandis que Cholet l'a emporté au bout de l'effort contre Limoges, dans une fin de match très tendue.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Élan Chalon d’un incroyable Jeremiah Hill s’impose sur le fil au Mans, Cholet terrasse Limoges dans une fin de match irrespirable

Jeremiah Hill a inscrit 35 points sur le parquet du Mans ce samedi.

Crédit photo : Élan Chalon

La 10e journée de Betclic ÉLITE se poursuivait ce samedi après-midi. En plus du choc de leaders entre la SIG et l’ASVEL, l’Élan Chalon s’est imposé sur le parquet du Mans (87-93) au bout du money-time. Scénario similaire à la Meilleraie, où Cholet Basket l’a emporté à domicile contre Limoges (91-88).

Jeremiah Hill, héros de Chalon

Parce qu’il fallait commencer fort contre une équipe de l’Élan Chalon motivée à retrouver la victoire, les Manceaux ont tout de suite pris les choses en main. Et ils ont surtout refilé le ballon dans celles de Bastien Grasshoff. Deux shoots à 3 points consécutifs, un premier coup de chaud et surtout un break après 10 minutes (30-19). Grâce à son sniper et à son meneur Shannon Bogues, bien en jambes, voilà le MSB bien lancé et prêt à rugir dans son enceinte.

Shannon BOGUES
Shannon BOGUES
23
PTS
1
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
87 93
CHA

Problème pour les Manceaux : l’expression « coup de chaud » fait aussi et assurément partie du dictionnaire de Jeremiah Hill. Dans la lancée de son début de saison et visiblement pas fatigué par son passage en sélection camerounaise pour le début des qualifications au Mondial 2027, l’arrière américano-camerounais a d’abord fermé derrière, là où il y avait urgence (3 interceptions à la mi-temps). Puis il a commencé à distribuer pour ses coéquipiers, avant de se mettre à son tour à scorer (13 points, 3 passes décisives à la pause) pour recoller après 20 minutes, 46-46.

Jeremiah HILL
Jeremiah HILL
35
PTS
4
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
87 93
CHA

Les 15 minutes de trêve n’ont pas refroidi le bouillant arrière de l’Élan Chalon. Pas non plus Shannon Bogues, côté MSB, dont l’impact sur le parquet est allé encore au-delà de statistiques pourtant très soignées (23 points à 7/13 aux tirs, +17 de +/-). Un lay-up de l’arrière américain, presque irréprochable en attaque, puis un 3 points de Johnny Berhanemeskel ont permis aux hommes de Guillaume Vizade d’entamer le money-time en tête. Mais sous l’impulsion de Justyn Mutts et de l’inépuisable Hill, Chalon-sur-Saône a de nouveau tout fait basculer.

Justyn MUTTS
Justyn MUTTS
13
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
87 93
CHA

L’international camerounais (35 points) a d’abord usé d’un floater soyeux au-dessus de Lucas Dufeal, puis d’un lay-up en costaud avec la faute de David DiLeo. Et malgré le forcing de TaShawn Thomas (16 unités) pour remettre Le Mans dans la partie, l’Élan Chalon a sécurisé sa 6e victoire de la saison au bout de l’effort (87-93), revenant ainsi à hauteur de son adversaire du soir au classement, et grimpant à la 6e place.

Cholet s’en sort dans une fin de match irrespirable

Un peu plus bas dans le classement, même opération pour Cholet, vainqueur de son 4e match de la saison contre Limoges, là aussi sur le fil (91-88). Rien n’a été évident pour Cholet Basket, qui peut remercier Gerald Ayayi pour sa performance très complète. Agressif à souhait en attaque, le combo-guard a conclu son très bon match par un dunk rageur dans la dernière minute (87-82, 40e).

Gerald AYAYI
Gerald AYAYI
23
PTS
5
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
CHO
91 88
CSP

Si les Maugeois ont provoqué offensivement, ils se sont souvent laissé dépasser en défense. Fabrice Lefrançois pouvait se prendre la tête entre les mains à quelques secondes de la mi-temps, sur un shoot longue distance grand ouvert pour Hugo Invernizzi, implacable dans l’exercice. Après un début de match contrôlé à la Meilleraie, bien lancés par un 7-0 d’entrée, les Choletais ont été submergés (16-7 pour arriver à la pause), puis ont traîné à quelques longueurs du CSP pendant plus d’un quart d’heure.

Gavin WARE
Gavin WARE
20
PTS
14
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
CHO
91 88
CSP

Dans la raquette, Gavin Ware a joué des coudes et réalisé un énorme double-double (20 points, 14 rebonds). Nicolas Lang, bien que moins en réussite de loin ce samedi, lui a servi de relais offensif (17 points). Mais Cholet Basket y a mis du cœur, à l’image de Nathan De Sousa, qui a rallumé la flamme avant de devoir quitter ses partenaires, touché à la cheville. Et comme ils savent si bien le faire à la Meilleraie, les Maugeois ont rudement bataillé pour enfin reprendre les commandes.

Nathan DE SOUSA
Nathan DE SOUSA
16
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
CHO
91 88
CSP

Les bras des Limougeauds ont tremblé sur la ligne des lancers, pas celui de Gerald Ayayi. Le CSP s’est soudainement retrouvé muet, quand même Gavin Ware s’est fait cueillir par Mohamed Diarra (39e) dans le money-time. Et dans une atmosphère pesante, tant la fin de rencontre était tendue et le ballon s’amusait à rouler sur le cercle sans tomber dedans, les Choletais ont fini par sceller un succès ô combien important. D’autant plus lorsque le prochain rendez-vous est un déplacement à Lyon-Villeurbanne, leader et vainqueur de la SIG ce samedi.

Cholet
Cholet
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon d’un incroyable Jeremiah Hill s’impose sur le fil au Mans, Cholet terrasse Limoges dans une fin de match irrespirable
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL fait craquer Strasbourg dans le choc entre leaders et conserve la tête du championnat
ELITE 2
00h00Jordan Ratton va finir l’année 2025 avec le Stade Rochelais
Espoirs ELITE 2
00h00Théo Audry (Hyères-Toulon) réalise le premier triple-double de la saison en Espoirs
NM1
00h00[Vidéo] Il passe au-dessus de son défenseur : l’incroyable dunk de Sidy N’Dir avec Loon-Plage, façon Vince Carter !
Nolan Traoré a marqué 30 points avec les Nets
G League
00h00Nolan Traoré frappe fort : sa meilleure sortie de la saison en G-League avec Long Island
Elie Okobo a remporté le trophée de MVP de la 14e journée de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00Elie Okobo élu MVP de la 14e journée d’EuroLeague
Hambourg sont à 0 sur 16 en BBL et EuroCup
EuroCup
00h0016 défaites en 16 matchs : Hambourg et Zacharie Perrin (20 points) largement battus chez Hugo Benitez
Serge Ibaka
NM1
00h00Quand un champion NBA s’entraîne avec une équipe de Nationale 1
Metz a surpris Fos Provence ce vendredi 5 décembre en NM1
NM1
00h00La lutte s’intensifie dans les deux poules : Levallois et Lorient assurent l’essentiel, Fos cale, Le Havre revient en tête
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
1 / 0