Betclic Élite

L’ASVEL fait craquer Strasbourg dans le choc entre leaders et conserve la tête du championnat

Betclic ÉLITE - Plus solide en fin de rencontre, Lyon-Villeurbanne est parvenu à faire craquer Strasbourg au Rhénus, ce samedi, dans les derniers instants. Grâce à un Nando De Colo léthal (19 points), l'ASVEL repousse la SIG à une longueur et en profite pour filer seul en tête, en attendant les résultats des autres co-leaders, Monaco et Nanterre.
00h00
L’ASVEL fait craquer Strasbourg dans le choc entre leaders et conserve la tête du championnat

Adam Atamna a inscrit 12 points dans la victoire de l’ASVEL à Strasbourg.

Crédit photo : P. Gigon / SIG

Il y a toujours comme une petite étincelle supplémentaire quand la SIG et l’ASVEL se croisent sur un parquet. Une petite nostalgie de finales haletantes, de scénarios dantesques et d’intensité maximale. L’étincelle était d’autant plus forte ce samedi que le vainqueur du jour allait pouvoir conquérir seul le trône de la Betclic ÉLITE, au moins pour quelques heures – en attendant le résultat de Monaco à Dijon ce soir et de Nanterre à Bourg-en-Bresse demain. Et à ce jeu, c’est Lyon-Villeurbanne qui s’est emparé du fauteuil de leader provisoire, bien plus frais et solide en fin de match (81-96).

De l’enjeu, il y en avait déjà, de la pression, il semblait y en avoir un peu moins du côté de l’ASVEL, au moins pour démarrer la rencontre. Un signe qui ne trompe pas : les Villeurbannais ont inscrit 5 paniers à 3 points dès le premier quart-temps. La SIG peinait à répondre aux assauts répétés de l’axe 1-5 adverse redoutable d’efficacité dans les 10 premières minutes, entre Glynn Watson Jr. (7 points à 3/3 aux tirs) et Bastien Vautier (4 points à 2/3, 4 rebonds).

Glynn WATSON JR.
Glynn WATSON JR.
14
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
81 96
ASV

Le show Ben Gregg

La SIG n’était pas maladroite mais l’ASVEL faisait mal, trop mal, sur chaque offensive. Janis Gailitis n’a pas tardé pour réajuster sa défense avant qu’il ne soit trop tard : Strasbourg est venu gratter des ballons plus haut, parvenant enfin à bousculer les Villeurbannais à mi-chemin dans le deuxième quart-temps. De l’autre côté du terrain, qui plus est, tout a bien fonctionné jusqu’à la pause. Mike Davis (16 points) a montré la voie, puis Ben Gregg, confortablement installé à 45°, a enchaîné trois banderilles de suite pour revenir tout proche à la pause (48-53, 20e).

Ben GREGG
Ben GREGG
15
PTS
2
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
81 96
ASV

Auteur d’un nouveau panier à 3 points dès le retour des vestiaires, Gregg aurait bien poursuivi sur le même rythme. Mais l’ASVEL est parvenu à reprendre le contrôle et sa petite dizaine de points d’avance, dont elle a longtemps bénéficié ce samedi. Gonflé à bloc, Adam Atamna a inscrit 8 des 9 premiers points de l’ASVEL en deuxième mi-temps et repoussé la SIG à bonne distance.

Nando De Colo léthal en fin de match

Les Strasbourgeois n’ont pas abdiqué, Marcus Keene (12 points, 7 passes décisives) le premier. Mais les Alsaciens, toujours dans le coup mais parfois timides au moment de revenir sur les talons villeurbannais, ne sont jamais parvenus à recoller. Nando De Colo, ultra précieux et de retour dans son costume de sniper en sortie de banc (20 points à 5/6 à 3 points), a enterré les derniers espoirs des SIGmen, dépassés dans le dernier quart-temps (77-87, 37e).

Nando DE COLO
Nando DE COLO
20
PTS
1
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
81 96
ASV

L’ASVEL a continué d’élargir l’écart, jusqu’à atteindre la plus grande différence au score au buzzer final (81-96). Peut-être la raison pour laquelle la déception était tant visible sur le visage de Janis Gailitis, dont les troupes ont su parfaitement résister pendant 30 minutes avant de sombrer face à une équipe de Lyon-Villeurbanne plus fraîche en fin de rencontre. Vainqueur de son 8e match cette saison, l’ASVEL file donc seul en tête de la Betclic ÉLITE, repoussant à une longueur son adversaire du soir, et patientant pour connaître le sort des autres co-leaders du championnat.

