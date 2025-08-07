Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028

Luka Dončić (1,98 m, 26 ans) a officiellement rejoint le cercle très fermé des joueurs NBA les mieux rémunérés suite à son extension de contrat de trois ans d’une valeur de 165 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers. Le meneur slovène touche désormais 47 millions d’euros par saison (53,13 millions de dollars), ce qui le place à égalité au cinquième rang mondial.

Stephen Curry conserve la première place du classement salarial

Le classement des salaires NBA reste dominé par Stephen Curry des Golden State Warriors, qui perçoit 51,4 millions d’euros annuels (59,6 millions de dollars). À 37 ans, la légende américaine a déjà engrangé 413 605 898 dollars en carrière et verra son salaire augmenter à 62 587 158 dollars lors de la saison 2026-2027.

Derrière Curry, on retrouve Joel Embiid (Philadelphie) et Nikola Jokić (Denver) avec 47,65 millions d’euros (55,22 millions de dollars), suivis de Kevin Durant (Houston) avec 47,2 millions d’euros (54,71 millions de dollars). Dončić partage la cinquième place avec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jimmy Butler (Golden State), Jayson Tatum (Boston) et Anthony Davis (Dallas).

Une stratégie financière ambitieuse pour 2028

Le choix de Dončić de signer une extension de trois ans plutôt que quatre ans s’inscrit dans une stratégie à long terme. Cette décision lui permettra de devenir éligible à un contrat historique de cinq ans pouvant atteindre 360 millions d’euros (417 millions de dollars) en 2028, soit 35% du plafond salarial. Le Slovène envisage de décliner son option joueur de 57,58 millions de dollars en 2028-2029 pour signer le premier contrat de plus de 400 millions de dollars de l’histoire NBA.

Au-delà des considérations financières, Dončić a annoncé un geste philanthropique remarquable. « Je veux les aider à réaliser leurs rêves, comme je l’ai fait. Le basket m’a tout donné. Je suis heureux de pouvoir donner en retour et d’aider la prochaine génération », a expliqué le joueur. Il distribuera cinq millions de dollars (4,3 millions d’euros) à 77 jeunes athlètes du monde entier, un chiffre symbolique correspondant à son numéro de maillot habituel.

Cette évolution contractuelle intervient alors que LeBron James pourrait quitter les Lakers à l’issue de la saison 2025-2026, laissant Dončić comme leader de la franchise californienne pour les années à venir.