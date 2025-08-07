Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028

Le meneur slovène rejoint l'élite salariale de la NBA grâce à son extension de contrat. Avec 47 millions d'euros annuels, Dončić partage la cinquième place du classement des joueurs les mieux payés et vise un contrat historique à 400 millions de dollars.
|
00h00
Résumé
Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028

Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston

Crédit photo : © Jonathan Hui-Imagn Images

Luka Dončić (1,98 m, 26 ans) a officiellement rejoint le cercle très fermé des joueurs NBA les mieux rémunérés suite à son extension de contrat de trois ans d’une valeur de 165 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers. Le meneur slovène touche désormais 47 millions d’euros par saison (53,13 millions de dollars), ce qui le place à égalité au cinquième rang mondial.

Stephen Curry conserve la première place du classement salarial

Le classement des salaires NBA reste dominé par Stephen Curry des Golden State Warriors, qui perçoit 51,4 millions d’euros annuels (59,6 millions de dollars). À 37 ans, la légende américaine a déjà engrangé 413 605 898 dollars en carrière et verra son salaire augmenter à 62 587 158 dollars lors de la saison 2026-2027.

Derrière Curry, on retrouve Joel Embiid (Philadelphie) et Nikola Jokić (Denver) avec 47,65 millions d’euros (55,22 millions de dollars), suivis de Kevin Durant (Houston) avec 47,2 millions d’euros (54,71 millions de dollars). Dončić partage la cinquième place avec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jimmy Butler (Golden State), Jayson Tatum (Boston) et Anthony Davis (Dallas).

Une stratégie financière ambitieuse pour 2028

Le choix de Dončić de signer une extension de trois ans plutôt que quatre ans s’inscrit dans une stratégie à long terme. Cette décision lui permettra de devenir éligible à un contrat historique de cinq ans pouvant atteindre 360 millions d’euros (417 millions de dollars) en 2028, soit 35% du plafond salarial. Le Slovène envisage de décliner son option joueur de 57,58 millions de dollars en 2028-2029 pour signer le premier contrat de plus de 400 millions de dollars de l’histoire NBA.

PROFIL JOUEUR
Luka DONCIC
Poste(s): Meneur
Taille: 201 cm
Âge: 26 ans (28/02/1999)

Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
28,3
#4
REB
8,1
#32
PD
7,5
#7

Au-delà des considérations financières, Dončić a annoncé un geste philanthropique remarquable. « Je veux les aider à réaliser leurs rêves, comme je l’ai fait. Le basket m’a tout donné. Je suis heureux de pouvoir donner en retour et d’aider la prochaine génération », a expliqué le joueur. Il distribuera cinq millions de dollars (4,3 millions d’euros) à 77 jeunes athlètes du monde entier, un chiffre symbolique correspondant à son numéro de maillot habituel.

Cette évolution contractuelle intervient alors que LeBron James pourrait quitter les Lakers à l’issue de la saison 2025-2026, laissant Dončić comme leader de la franchise californienne pour les années à venir.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le MSB a présenté son nouveau logo
Betclic ELITE
00h00Le MSB change d’emblème : un nouveau logo pour incarner l’avenir du club
Edon Maxhuni avec Le Portel en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Edon Maxhuni revient en France et signe au BCM Gravelines-Dunkerque
Bien qu'il n'ait pas pu avoir la carrière internationale espérée, Joakim Noah est le meilleur joueur français de la génération 1985.
Betclic Élite
00h00Qui sont les meilleurs joueurs de la génération 85 : le ranking de BeBasket
L'ALM Evreux version 2025-2026 a pris le chemin de l'entraînement
ELITE 2
00h00Ona Embo, Mkemba et Bilau : trois renforts à Évreux pour la reprise
Régis Boissié repart avec un effectif Espoirs ELITE renouvelé à 50_ à Cholet
Espoirs ELITE
00h00Cholet Basket : un effectif Espoirs renouvelé autour d’Aaron Towo-Nansi pour la saison 2025-2026
La Boulangère Wonderligue
00h00Chartres se renforce avec une meneuse américaine passée par la WNBA
NM1
00h00Le très jeune effectif du SCABB LAB est désormais complet
Nasos Bazinas a disputé son premier match avec la sélection de Grèce
EuroBasket
00h00EuroBasket 2025 : La Serbie et la Grèce victorieuses pour lancer leur préparation
Betclic ELITE
00h00À 29 ans, Phil Booth annonce sa retraite sportive pour intégrer un staff NBA
Bilal Coulibaly et l'équipe de France passeront sur TMC pour le premier tour de l'Euro
EuroBasket
00h00Le programme de l’équipe de France à la télé pour l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
Michael Jordan sous le maillot des Bulls à la droite de Jerry Sloan
NBA
00h00NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026
Marcos Thomas Perez en uniforme de sécurité
NBA
00h00Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice
NBA
00h00Victor Wembanyama se rapproche de Kevin Garnett pour une collaboration mystérieuse
Victor Wembanyama et les Spurs face aux Kings
NBA
00h00La raison surprenante pour laquelle Giannis Antetokounmpo place la carte rookie de Wembanyama au sommet de sa liste
Ousmane Dieng assure avoir évolué à OKC, malgré un temps de jeu en baisse. Il espère pouvoir apporter au groupe France en vue de l'Euro.
NBA
00h00ITW Ousmane Dieng veut apporter l’expérience d’un trophée NBA chez les Bleus : « J’ai appris à gagner des titres »
1 / 0