ELITE 2

Quid de l’avenir de Nadyr Labouize et Hugo Dumortier à Quimper ?

ELITE 2 - Alors que Quimper a repris le chemin de l'entraînement pour préparer son retour en ELITE 2, des doutes persistent sur l'avenir de Nadyr Labouize et Hugo Dumortier dans le Finistère.
|
00h00
Résumé
Nadyr Labouize pourrait vivre sa première saison en ELITE 2, à Quimper.

Crédit photo : Julien Marino Photographe

En ce début de mois d’août, les Béliers de Quimper sont de retour sur les parquets pour préparer leur retour en ELITE 2, après leur saison réussie en NM1 et la première place au terme de la saison régulière. À l’instar de Challans, les Finistériens ont privilégié la prolongation de nombreux cadres du dernier exercice de Nationale 1. Néanmoins, l’avenir de certains membres restent pour le moment inconnu.

En effet, d’après Ouest-France, des points d’interrogation entourent l’avenir d’Hugo Dumortier (1,95 m, 32 ans) et Nadyr Labouize (1,88 m, 27 ans). Le premier est sous contrat jusqu’en 2026, tandis que le second avait une option en cas de montée. Leur avenir devrait donc s’inscrire à Quimper, à moins que la concurrence ne donne des envies d’ailleurs. « On va avoir plus d’effectif et on a fait des recrues de très bon niveau », indiquait le président Maxime Laizé au quotidien. « Ça peut poser question pour certains. Chaque joueur va avoir moins de temps de jeu. Est-ce qu’ils acceptent ce projet sportif ? On a été clair. Il y a tant de joueurs sur tel poste. S’ils expriment leur envie de partir, on examinera. »

Pour son intersaison, Quimper a annoncé les prolongations de contrat de Benoit Injai, Lucas Thévenard, Antoine Wallez, Antoine Dudit et Jamar Abrams, avec la promotion du jeune Yoan Renou. Les Béliers ont recruté quatre joueurs : Will Butler, Joël Awich, Terrell Gomez et Christopher Dauby.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
