Quid de l’avenir de Nadyr Labouize et Hugo Dumortier à Quimper ?

En ce début de mois d’août, les Béliers de Quimper sont de retour sur les parquets pour préparer leur retour en ELITE 2, après leur saison réussie en NM1 et la première place au terme de la saison régulière. À l’instar de Challans, les Finistériens ont privilégié la prolongation de nombreux cadres du dernier exercice de Nationale 1. Néanmoins, l’avenir de certains membres restent pour le moment inconnu.

En effet, d’après Ouest-France, des points d’interrogation entourent l’avenir d’Hugo Dumortier (1,95 m, 32 ans) et Nadyr Labouize (1,88 m, 27 ans). Le premier est sous contrat jusqu’en 2026, tandis que le second avait une option en cas de montée. Leur avenir devrait donc s’inscrire à Quimper, à moins que la concurrence ne donne des envies d’ailleurs. « On va avoir plus d’effectif et on a fait des recrues de très bon niveau », indiquait le président Maxime Laizé au quotidien. « Ça peut poser question pour certains. Chaque joueur va avoir moins de temps de jeu. Est-ce qu’ils acceptent ce projet sportif ? On a été clair. Il y a tant de joueurs sur tel poste. S’ils expriment leur envie de partir, on examinera. »

Pour son intersaison, Quimper a annoncé les prolongations de contrat de Benoit Injai, Lucas Thévenard, Antoine Wallez, Antoine Dudit et Jamar Abrams, avec la promotion du jeune Yoan Renou. Les Béliers ont recruté quatre joueurs : Will Butler, Joël Awich, Terrell Gomez et Christopher Dauby.