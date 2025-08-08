Dans la chaleur de Pau, les Bleus ont fini par étouffer la Grande-Bretagne

L’équipe de France continue d’être invaincue dans son début de préparation pour l’EuroBasket après sa victoire contre la Grande-Bretagne (74-67) ce vendredi 8 août. Quatre jours après avoir vaincu le Monténégro à Mouilleron-le-Captif, les Bleus ont enchaîné sur une autre victoire au palais des sports de Pau, afin de bien conclure une nouvelle phase de sa préparation.

2⃣ sur 2⃣ Dans un Palais des Sports de Pau surchauffé, les Bleus ont dominé, non sans mal, la Grande-Bretagne 💪#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #FRAGBR pic.twitter.com/hfJ9uP31nN — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 8, 2025

Beaucoup de sueurs… et de ratés

Dans la moiteur paloise, l’équipe de France a petit à petit pris le pas sur une vaillante sélection britannique. Dans une rencontre totalement différente de celle en Vendée, face à une équipe de Grande-Bretagne athlétique et énergique, les Bleus ont pris le meilleur sur leur adversaire après la mi-temps (35-27).

Avec une certaine maladresse globalement (à 3-points ou aux lancers-francs), notamment en raison de la chaleur régnant dans le palais des sports, l’équipe de France a dû patienter avant de décramponner la Grande-Bretagne. Mais les qualités athlétiques tricolores ont fini par mettre au supplice les Anglais, à l’image des nombreux dunks réussis par Bilal Coulibaly et Zaccharie Risacher, découlant notamment de pertes de balles britanniques évitables. Les Bleus se sont détachés dans le 3e quart-temps, avec notamment son capitaine Guerschon Yabusele ou l’expérience de Matthew Strazel. Comptant jusqu’à 18 points d’avance (59-41), la France a bien fini sa partie pour gérer tranquillement la fin de match et l’emporter sur le score de 74 à 67.

« On a mis plus d’énergie défensivement et tout le monde a pousser le ballon offensivement », analysait Elie Okobo à propos de la meilleure seconde période de son équipe, au micro de La Chaîne L’Équipe. « On a fini par trouver notre rythme », se satisfaisait Zaccharie Risacher. « C’est une bonne victoire collective à ce moment de la préparation. »

Double-confrontation contre l’Espagne à venir

Devant son public, Frédéric Fauthoux, lui l’enfant de l’Élan Béarnais, a de nouveau pu faire tourner sa sélection et ses 13 joueurs sur cette rencontre (forfait de Sylvain Francisco). Pour rappel, le groupe France ne compte plus que 14 membres, après les coupes de Frank Ntilikina, Ousmane Dieng et Moussa Diabaté.

Après ses deux premiers matchs amicaux, l’équipe de France va observer trois jours de break avant de se rendre à Badalone (Espagne) pour la suite de la préparation. Jeudi 14 août, les Bleus affronteront l’Espagne pour la première de leurs deux confrontations contre la Roja, avant celle à Bercy samedi 16 août.