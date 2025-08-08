Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Dans la chaleur de Pau, les Bleus ont fini par étouffer la Grande-Bretagne

Équipe de France - Après avoir débuté sa préparation par une victoire contre le Monténégro, les Bleus ont enchaîné avec un nouveau succès ce vendredi 8 août, cette fois contre la Grande-Bretagne. La France a fait la différence après la pause contre la sélection britannique (74-67).
|
00h00
Résumé
Dans la chaleur de Pau, les Bleus ont fini par étouffer la Grande-Bretagne

Elie Okobo, dans l’antre de ses débuts, a fait ses premiers pas avec les Bleus cet été.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

L’équipe de France continue d’être invaincue dans son début de préparation pour l’EuroBasket après sa victoire contre la Grande-Bretagne (74-67) ce vendredi 8 août. Quatre jours après avoir vaincu le Monténégro à Mouilleron-le-Captif, les Bleus ont enchaîné sur une autre victoire au palais des sports de Pau, afin de bien conclure une nouvelle phase de sa préparation.

LIRE AUSSI

Beaucoup de sueurs… et de ratés

Dans la moiteur paloise, l’équipe de France a petit à petit pris le pas sur une vaillante sélection britannique. Dans une rencontre totalement différente de celle en Vendée, face à une équipe de Grande-Bretagne athlétique et énergique, les Bleus ont pris le meilleur sur leur adversaire après la mi-temps (35-27).

La soirée a été difficile aux LFs pour les Bleus, en raison notamment de la chaleur causant beaucoup de transpiration. (Photo : Guillaume Poumarède)

Avec une certaine maladresse globalement (à 3-points ou aux lancers-francs), notamment en raison de la chaleur régnant dans le palais des sports, l’équipe de France a dû patienter avant de décramponner la Grande-Bretagne. Mais les qualités athlétiques tricolores ont fini par mettre au supplice les Anglais, à l’image des nombreux dunks réussis par Bilal Coulibaly et Zaccharie Risacher, découlant notamment de pertes de balles britanniques évitables. Les Bleus se sont détachés dans le 3e quart-temps, avec notamment son capitaine Guerschon Yabusele ou l’expérience de Matthew Strazel. Comptant jusqu’à 18 points d’avance (59-41), la France a bien fini sa partie pour gérer tranquillement la fin de match et l’emporter sur le score de 74 à 67.

« On a mis plus d’énergie défensivement et tout le monde a pousser le ballon offensivement », analysait Elie Okobo à propos de la meilleure seconde période de son équipe, au micro de La Chaîne L’Équipe. « On a fini par trouver notre rythme », se satisfaisait Zaccharie Risacher. « C’est une bonne victoire collective à ce moment de la préparation. »

Double-confrontation contre l’Espagne à venir

Devant son public, Frédéric Fauthoux, lui l’enfant de l’Élan Béarnais, a de nouveau pu faire tourner sa sélection et ses 13 joueurs sur cette rencontre (forfait de Sylvain Francisco). Pour rappel, le groupe France ne compte plus que 14 membres, après les coupes de Frank Ntilikina, Ousmane Dieng et Moussa Diabaté.

Après ses deux premiers matchs amicaux, l’équipe de France va observer trois jours de break avant de se rendre à Badalone (Espagne) pour la suite de la préparation. Jeudi 14 août, les Bleus affronteront l’Espagne pour la première de leurs deux confrontations contre la Roja, avant celle à Bercy samedi 16 août.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
arden_lefort
C'est mieux, mais qu'est-ce que c'est laborieux! Mieux pour Risacher qui trouve peu à peu ses marques; c'est mieux aussi pour Strazel et Yabu. Sarr même sans les 3 points est utile; Coulibaly confirme, tout comme TLC. Okobo apporte, Jaiteh montre des choses. Et puis Hoard, combatif certes, n'est quand même pas bien terrible. Enfin, Poirier nous fait attendre et Hifi peut se faire du souci... L'excuse tient dans les essais permanents qu'opère le staff, ce qui enlève de la continuité par des permutations incessantes mais nécessaires. Il faudra faire un choix entre Hifi et Francisco, qu'il faut revoir avant de remercier l'un ou l'autre. Espagne deux fois et Grèce, ça va continuer à être pénible mais bon, "Allez les Bleus!".
Répondre
(1) J'aime
doubleti
Pas de hiérarchie pour le moment et beaucoup d'essais de combinaison de joueurs. Le seul moment où nous avons été flamboyants, c'est lorsqu'on a joué vite sur transition. Après c'est poussif en attaque et je ne vois pas beaucoup de changement avec collet. Je n'ai pas trouvé la défense mauvaise. On pique énormément de ballons et les rotations dans l'ensemble étaient bonnes (sauf sur la fin de match). Pas de joueur dominant. Pas de joueur en dessous si ce n'est hifi que pourtant j'aime bien et poirier qui a l'air d'être ailleurs. Hifi va certainement sauter, après ça se jouera entre hoard et peut être poirier. Risacher a fait un meilleur match . Coulibaly et cordinier sont des valeurs sûres. Sarr tire trop à 3 pts alors qu'en dessous il est vraiment impressionnant. Cabarot rentre dans la rotation. Yabusele et jaiteh c'est solide. Après notre souci est toujours le même. Pas de shooteur fiable à 3pts et % merdique aux lf....on doit laisser 8 pts dans ce domaine. Une première idée se fera contre l'Espagne avec des rotations plus courtes je pense.
Répondre
(1) J'aime
elpibecanto13
Pas très optimiste pour la suite On se fait trouer en défense sur chaque drive, ce qui est logique avec des défenseurs comme Maledon, Hifi et Okobo. Inquiet pour Poirier aussi Rassuré par rien en fait
Répondre
(0) J'aime
dauw24
Alors se prendre 11-2 dans les dernières minutes c'est bien gérer sa fin de match ? Drôle de résumé de cette rencontre ...
Répondre
(0) J'aime
arden_lefort
C'est mieux mais qu'est-ce que c'est laborieux! C'est mieux pour Risacher qui trouve ses marques, mieux aussi pour Yabu et Strazel. Sarr, même sans les 3 points est utile des deux côtés du terrain, Coulibaly confirme tout comme TLC. Okobo et Jaiteh montrent des choses, mais Hoard et Cordinier... Bof! Enfin, Poirier se fait attendre et Hifi passe à côté. Les changements permanents, mais nécessaires, empêchent toute continuité. Il faut être patient... Il faut revoir Francisco avant de faire un choix entre lui et Hifi.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
bleus grande-bretagne
EuroBasket
00h00Dans la chaleur de Pau, les Bleus ont fini par étouffer la Grande-Bretagne
Équipe de France
00h00Il y a un an, la France s’offrait le rêve ultime : une finale olympique à domicile
groupe france eurobasket
EuroBasket
00h00Trois joueurs quittent le groupe France, réduit à 14 à trois semaines de l’EuroBasket 2025
coach baskonia
EuroLeague
00h00Un nouveau coach pour Luwawu-Cabarrot et Frisch à Baskonia
EuroBasket
00h00La Grèce doit faire sans Giannis Antetokounmpo pour ses premiers matchs de préparation à l’EuroBasket
quimper labouize dumortier
ELITE 2
00h00Quid de l’avenir de Nadyr Labouize et Hugo Dumortier à Quimper ?
monaco metu
EuroLeague
00h00Un nouvel intérieur en approche à l’AS Monaco : l’ancien joueur NBA Chimezie Metu
EuroBasket U16
00h00Avec un Aaron Towo-Nansi inarrêtable, les U16 soignent leurs débuts à l’Euro face à la Suisse
vainqueur dunks nba baskonia
EuroLeague
00h00Un ancien vainqueur du concours de dunks NBA rejoint Baskonia !
france grande-bretagne eurobasket
EuroBasket
00h00Où regarder France – Grande-Bretagne, deuxième match de prépa des Bleus à l’EuroBasket ?
1 / 0
Livenews NBA
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
1 / 0