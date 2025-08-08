Trois joueurs quittent le groupe France, réduit à 14 à trois semaines de l’EuroBasket 2025

Après Yoan Makoundou, la FFBB a annoncé dans le cadre de sa préparation à l’EuroBasket 2025 le départ du groupe France de Frank Ntilikina, Ousmane Dieng et Moussa Diabaté. Ils quittent les Bleus avant le deuxième match de préparation, prévu ce vendredi 8 août (21h) contre la Grande-Bretagne.

Merci Frank, Moussa et Ousmane 💙 Le groupe France se réduit à 14 joueurs. Frank Ntilikina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng quittent les Bleus, qui continueront leur préparation mardi à Badalone après trois jours de break.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/OWj7WZUfMB — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 8, 2025

Pas d’Euro pour Ntilikina, Dieng et Diabaté

À un peu moins de trois semaines de l’EuroBasket, la sélection de Frédéric Fauthoux pour sa première compétition internationale se dessine. Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) fait les frais d’une forte concurrence sur les lignes arrières, avec Elie Okobo, Nadir Hifi, Sylvain Francisco et Théo Maledon. Double médaillé d’argent olympique, le joueur du Partizan Belgrade était un membre régulier des sélections de Vincent Collet ces dernières années.

PROFIL JOUEUR Frank NTILIKINA Poste(s): Meneur / Arrière Taille: 193 cm Âge: 27 ans (28/07/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 2 #72 REB 0 #92 PD 0 #92

Pour Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) et Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans), il faudra encore patienter pour vivre une première compétition internationale chez les A. Les deux joueurs NBA ont encore devant eux ans dans la hiérarchie tricolore plusieurs héros olympiques, comme Guerschon Yabusele ou Isaïa Cordinier, ou des éléments plus accomplis dans leur carrière, comme Bilal Coulibaly ou Timothé Luwawu-Cabarrot.

Un absent contre la Grande-Bretagne

Ainsi, le groupe France se réduit à 14 joueurs avant un nouveau stage de préparation du côté de la Catalogne la semaine prochaine, avant une première confrontation contre l’Espace. Mais pour son deuxième match de préparation à l’EuroBasket, contre la Grande-Bretagne ce vendredi 8 août (21h), les Bleus évolueront à 13. En effet, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans), touché physiquement à l’épaule contre le Monténégro, est ménagé pour cette rencontre.