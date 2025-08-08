Recherche
Équipe de France

Trois joueurs quittent le groupe France, réduit à 14 à trois semaines de l’EuroBasket 2025

Équipe de France - La FFBB a annoncé que trois joueurs quittaient le groupe France ce vendredi 8 août. Frank Ntilikina, Ousmane Dieng et Moussa Diabaté ne participeront pas à l'EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
Pas d’EuroBasket pour Frank Ntilikina.

Crédit photo : Armand Lenoir / FFBB

Après Yoan Makoundou, la FFBB a annoncé dans le cadre de sa préparation à l’EuroBasket 2025 le départ du groupe France de Frank Ntilikina, Ousmane Dieng et Moussa Diabaté. Ils quittent les Bleus avant le deuxième match de préparation, prévu ce vendredi 8 août (21h) contre la Grande-Bretagne.

Pas d’Euro pour Ntilikina, Dieng et Diabaté

À un peu moins de trois semaines de l’EuroBasket, la sélection de Frédéric Fauthoux pour sa première compétition internationale se dessine. Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) fait les frais d’une forte concurrence sur les lignes arrières, avec Elie Okobo, Nadir Hifi, Sylvain Francisco et Théo Maledon. Double médaillé d’argent olympique, le joueur du Partizan Belgrade était un membre régulier des sélections de Vincent Collet ces dernières années.

Pour Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) et Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans), il faudra encore patienter pour vivre une première compétition internationale chez les A. Les deux joueurs NBA ont encore devant eux ans dans la hiérarchie tricolore plusieurs héros olympiques, comme Guerschon Yabusele ou Isaïa Cordinier, ou des éléments plus accomplis dans leur carrière, comme Bilal Coulibaly ou Timothé Luwawu-Cabarrot.

Un absent contre la Grande-Bretagne

Ainsi, le groupe France se réduit à 14 joueurs avant un nouveau stage de préparation du côté de la Catalogne la semaine prochaine, avant une première confrontation contre l’Espace. Mais pour son deuxième match de préparation à l’EuroBasket, contre la Grande-Bretagne ce vendredi 8 août (21h), les Bleus évolueront à 13. En effet, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans), touché physiquement à l’épaule contre le Monténégro, est ménagé pour cette rencontre.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

ryosanada
Dommage de ne pas plus voir Diabaté qui par son activité avait un role à jouer en sortie de banc. Dieng c'était attendu malheureusement pour lui. Par contre surpris de ne pas voir Ntilikina. Faudrait pas que ca manque de taille et de défense sur les lignes arrières.
Répondre
(2) J'aime
arden_lefort
Vous témoignez tous de votre déception de voir Diabaté quitter le groupe; Et bien, moi aussi et pour les mêmes raisons à laquelle j'ajouterais la verticalité, qualité qu'il manifeste au rebond, offensif notamment. Pour les deux autres, je m'y attendais un peu.
Répondre
(1) J'aime
tonioparker
Maledon fait la même taille que lui en réalité
Répondre
(0) J'aime
gabin_093005
Je trouve dommage que Moussa n’est pas été garder il aurai pu amener sont énergie et sa hargne sur le parquet
Répondre
(5) J'aime
halle_37
Typiquement un profil qu'on avait pas depuis très longtemps....
Répondre
(0) J'aime
pepete49
Oui , il emmène de la défense, des rebonds et des dunks mais c'est pas suffisant techniquement pour le haut niveau européen.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
On l'a vu utile en Edf il y a quelques années. Mais oui offensivement il est en dessous des autres...
Répondre
(0) J'aime
dreamz
C'est triste parce que ces joueurs sont très talentueux ça fait mal de se dire qu'on devra s'en passer pour l'Euro, même si on a encore des meilleurs joueurs à coté. J'aurais beaucoup aimé voir Diabaté à l'Euro quand même, et Dieng on n'a pas eu le temps de le voir jouer je ne sais pas ce qu'il vaut. La défense de Ntinikila nous manquera et ses possibles coups d'éclat aussi. Malgré tout ça, gardons en tête le fait que le coaching staff est professionnel, ils ont donc surement encore une fois fait le meilleur choix !
Répondre
(1) J'aime
thegachette
Je suis surpris que N'tikilina soit écarté aussi vite. Il a des qualités différentes des autres meneurs arrières. On peut supposer qu'un Coulibaly ou qu'un Cordinier seront chargés des missions défensives sur les meneurs arrières un peu costauds...
Répondre
(0) J'aime
cyrmans
A voir la sélection finale mais j'ai peur que dans les 12 restants il n'y ait pas de joueurs capable de vivre une compétition entière avec un rôle minime et être efficace sur un temps de jeu très court
Répondre
(0) J'aime
