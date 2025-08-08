Où regarder France – Grande-Bretagne, deuxième match de prépa des Bleus à l’EuroBasket ?

Après une première victoire poussive contre le Monténégro, l’équipe de France Masculine va disputer son deuxième match de préparation à l’EuroBasket 2025 contre la Grande-Bretagne. La rencontre se déroule au palais des sports de Pau, ce vendredi 8 août (21h), avec une diffusion en clair sur La Chaîne L’Équipe.

Poursuivre la préparation en gagnant en efficacité

Si les Bleus ont montré des séquences prometteuses lors de leur premier match, il va falloir poursuivre contre la Grande-Bretagne, une nation largement à la portée des Tricolores, avec l’ambition de gagner en constance… et en efficacité.

Comme pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, La Chaîne L’Équipe va diffuser les rencontres de préparation des Bleus à l’EuroBasket 2025. L’ensemble des matchs de préparation (Grande-Bretagne, Espagne par deux fois, Grèce) seront à suivre en direct sur la chaîne du canal 21 de la TNT.

La chaîne L’Équipe est accessible via :