Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Où regarder France – Grande-Bretagne, deuxième match de prépa des Bleus à l’EuroBasket ?

Équipe de France - Les Bleus affrontent la Grande pour leur deuxième match de préparation à l'EuroBasket 2025 ce vendredi 8 août (21h). Une rencontre au palais des sports de Pau à suivre sur La Chaîne L'Équipe.
|
00h00
Résumé
Où regarder France – Grande-Bretagne, deuxième match de prépa des Bleus à l’EuroBasket ?

Bilal Coulibaly et les Bleus vont vivre une 2e sortie de suite devant leurs supporters.

Crédit photo : Armand Lenoir / FFBB

Après une première victoire poussive contre le Monténégro, l’équipe de France Masculine va disputer son deuxième match de préparation à l’EuroBasket 2025 contre la Grande-Bretagne. La rencontre se déroule au palais des sports de Pau, ce vendredi 8 août (21h), avec une diffusion en clair sur La Chaîne L’Équipe.

Poursuivre la préparation en gagnant en efficacité

Si les Bleus ont montré des séquences prometteuses lors de leur premier match, il va falloir poursuivre contre la Grande-Bretagne, une nation largement à la portée des Tricolores, avec l’ambition de gagner en constance… et en efficacité.

LIRE AUSSI

Comme pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, La Chaîne L’Équipe va diffuser les rencontres de préparation des Bleus à l’EuroBasket 2025. L’ensemble des matchs de préparation (Grande-Bretagne, Espagne par deux fois, Grèce) seront à suivre en direct sur la chaîne du canal 21 de la TNT.

LIRE AUSSI

La chaîne L’Équipe est accessible via :

  • TNT (canal 21)

  • Box opérateurs (canal 21)

  • Molotov.TV

  • Site et application L’Équipe

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket U16
00h00Avec un Aaron Towo-Nansi inarrêtable, les U16 soignent leurs débuts à l’Euro face à la Suisse
vainqueur dunks nba baskonia
EuroLeague
00h00Un ancien vainqueur du concours de dunks NBA rejoint Baskonia !
france grande-bretagne eurobasket
EuroBasket
00h00Où regarder France – Grande-Bretagne, deuxième match de prépa des Bleus à l’EuroBasket ?
limoges ailier g-league
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP engage un ailier-fort en provenance de la G-League
challans acteurs titre
ELITE 2
00h00Après Bichard et Nikolic, Challans conserve quatre autres acteurs du titre de champion de NM1
Rokas Jokubaitis a dominé face à la Turquie en match de préparation ce jeudi
EuroBasket
00h00La Lituanie domine largement la Turquie en préparation à l’EuroBasket 2025
Josh Uduje lors de sa saison senior avec San Jose State
ELITE 2
00h00Le SCABB boucle son recrutement avec un international anglais, adversaire des Bleus ce vendredi
La Roig Arena est déjà prête
EuroLeague
00h00Le chiffre : 14 500 abonnés à Valence pour la saison inaugurale dans sa nouvelle salle !
Rachid Meziane est ouvert à un retour dans le staff de l'équipe de France
WNBA
00h00Rachid Meziane toujours ouvert pour intégrer le staff des Bleues : « La France restera spéciale »
EuroBasket
00h00« Avant, je ne pouvais pas être moi-même » : avec Fauthoux, l’avènement d’Élie Okobo chez les Bleus ?
1 / 0
Livenews NBA
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
Michael Jordan sous le maillot des Bulls à la droite de Jerry Sloan
NBA
00h00NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026
Marcos Thomas Perez en uniforme de sécurité
NBA
00h00Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice
1 / 0