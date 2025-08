Frédéric Fauthoux après France – Monténégro : « C’est une équipe en reconstruction »

Frédéric Fauthoux a dirigé son premier match de l’été sur le banc de l’équipe de France A masculine avec une victoire contre le Monténégro (81-75), ce dimanche à Mouilleron-le-Captif. Si les Bleus ont montré des séquences prometteuses, le sélectionneur a rappelé la nécessité de rester concentré et rigoureux face à des adversaires expérimentés, dans cette phase de préparation à l’EuroBasket 2025.

Un succès encourageant mais encore imparfait

Pour son premier test estival, l’équipe de France version Frédéric Fauthoux a connu des hauts et des bas. Face à une équipe du Monténégro solide, emmenée par Nikola Vucevic (19 points), les Bleus ont longtemps dominé avant de laisser revenir leurs adversaires dans le troisième quart-temps (28 points encaissés). « Il y a la satisfaction d’avoir gagné. C’est toujours bien de progresser, de mettre des bases, quelques certitudes. On le dit depuis le début, c’est une équipe en reconstruction », a souligné le sélectionneur au micro de L’Équipe.

Consciente du manque d’expérience de sa sélection, le technicien béarnais a insisté sur les exigences du haut niveau : « Je l’ai dit dès le premier jour de stage, sur la capacité à rester concentré sur toutes les actions. On n’a pas le droit à l’erreur au haut niveau, dès qu’on se relâche, on le voit. »

Une adresse à régler et des automatismes à trouver

Avec un modeste 8 sur 30 à 3-points, les Bleus ont parfois précipité leurs choix offensifs. « Il y avait beaucoup de tirs à 3-points, surtout en première période, beaucoup trop de tirs sur rebonds offensifs où on a voulu trop vite sanctionner, prouver qu’on pouvait marquer. » Malgré cela, Fauthoux a noté une amélioration après la pause : « En deuxième période, c’étaient des tirs plus ouverts. Je suis satisfait dans l’envie de se partager le ballon. »

Le staff a profité de cette rencontre pour faire tourner et tester plusieurs formules. Alexandre Sarr (19 points en moins de 14 minutes) a crevé l’écran, tout comme Nadir Hifi (14 points à 4/6), prometteurs de cette nouvelle génération tricolore.

Cap sur Pau pour continuer à grandir

Privée de plusieurs éléments (Cordinier, Okobo, Jaiteh en plus de Makoundou, qui quitte le groupe), l’équipe de France est encore loin de son effectif optimal. Mais ce premier test offre une base de travail claire, comme l’a rappelé Fauthoux : « On aurait pu mieux faire les choses avant, on les a laissés revenir dans le troisième quart-temps, mais on a des bases plus certaines pour voir ce qu’on doit améliorer. »

Prochain rendez-vous : ce vendredi 8 août à Pau face à la Grande-Bretagne, avec l’ambition de gagner en constance… et en efficacité.