Sarr démarre bien : « J’essaye juste d’apprendre »

Alexandre Sarr n’a pas manqué ses débuts avec l’équipe de France. Ce lundi soir au Vendéspace, l’intérieur des Washington Wizards a éclaboussé la rencontre de son talent face au Monténégro (81-75), avec 19 points à 7/10 aux tirs et 4 rebonds pour 21 d’évaluation en moins de 14 minutes. Une première sélection réussie qui confirme l’émergence d’un nouveau visage fort des Bleus.

Un démarrage record pour Alexandre Sarr

Il n’a eu besoin que de 150 secondes pour faire lever le public vendéen. Deux tirs à 3-points, un dunk ravageur et une activité débordante : Alexandre Sarr (2,13 m, 20 ans) a frappé fort d’entrée pour son premier match sous le maillot tricolore. En 13 minutes 49 sur le parquet, le Toulousain a inscrit 19 points à 7/10 aux tirs et capté 4 rebonds, signant ainsi la cinquième meilleure performance offensive pour une première sélection dans l’histoire des Bleus, derrière des noms comme Robert Busnel (30) ou Victor Wembanyama (20) indique la FFBB.

Co-meilleur marqueur de la rencontre avec Nikola Vucevic, Sarr a impressionné par sa polyvalence, alternant séquences intérieures et tirs longue distance (3/5 à 3-points). Une efficacité en un temps réduit qui n’a pas échappé au sélectionneur Frédéric Fauthoux : « J’ai beaucoup aimé son alternance, sa capacité à être efficace en peu de temps. »

Un profil rare pour un joueur déjà très expérimenté

Sarr, numéro 2 de la Draft NBA 2024, continue de faire parler de lui. Membre de la All-Rookie First Team en NBA, il prolonge sa belle dynamique estivale avec les Bleus. Son parcours, déjà dense malgré son jeune âge, se ressent dans sa maturité de jeu : « À 14 ans je suis parti en Espagne, au Real Madrid, puis aux États-Unis à OTE. Ensuite, l’Australie, une ligue très physique. Le mélange de tout ça est intéressant », a-t-il confié à BasketUSA.

Dans une raquette française privée de Wembanyama, Lessort et Gobert, Alexandre Sarr incarne une nouvelle génération ambitieuse, aux côtés de Zaccharie Risacher, son complice des sélections U16 à U19. « On sait que de grands noms du basket français ne sont plus là. Il faut prendre le relais », a-t-il ajouté, conscient de l’opportunité unique qui s’offre à lui dans cette reconstruction tricolore.

Une marge de progression encore immense

Malgré ce premier test réussi, Alexandre Sarr reste lucide sur les ajustements nécessaires au style FIBA : « Il y a beaucoup moins de spacing ici qu’en NBA. Il faut être plus juste sinon tu perds la balle. J’essaye d’apprendre, de poser des questions aux gars expérimentés. »

Son profil longiligne mais mobile, capable de défendre au large et de protéger le cercle, a déjà séduit ses coéquipiers. « Il a fait son gros match. Il peut tirer, attaquer, gêner en défense. Son activité a été la clé ce soir », a salué Guerschon Yabusele à Ouest-France. Même son de cloche pour Vincent Poirier : « C’est comme ça qu’il va gagner des points dans l’équipe. »

Alors que l’équipe de France poursuivra sa préparation ce vendredi contre la Grande-Bretagne à Pau, Alexandre Sarr a frappé un grand coup et s’impose comme un candidat crédible au roster final pour l’EuroBasket (27 août – 14 septembre).