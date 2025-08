Encore un forfait d’envergure pour la Belgique, adversaire des Bleus à l’Euro !

La sélection belge, future adversaire de l’équipe de France à l’EuroBasket 2025 dans le groupe D à Katowice, devra composer sans Retin Obasohan. Passé par l’ASVEL lors de la saison 2022-2023, le meneur/arrière est contraint de déclarer forfait pour la compétition continentale à cause d’une blessure liée à une surcharge physique.

Un cadre de plus sur la touche pour les Belgian Lions

Alors que les Belgian Lions doivent déjà se passer de plusieurs éléments majeurs, comme Toumani Camara, Ajay Mitchell ou encore Thijs De Ridder, l’annonce du forfait de Retin Obasohan (1,88 m, 32 ans) vient aggraver la situation. Le combo guard de 31 ans, actuellement sous contrat avec Derthona en Italie, était l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe dirigé par Dario Gjergja.

Dans un communiqué relayé par Basket Belgium, il est précisé que « pendant le stage en Slovénie, il s’est avéré que Retin souffrait d’une blessure liée à une surcharge physique. Il sera donc écarté des terrains pour une période prolongée. »

Une équipe belge fortement amoindrie pour affronter les Bleus

Ce forfait s’ajoute à une longue liste d’indisponibilités. En plus de Camara (Portland Trail Blazers) et Mitchell (NBA), Thijs De Ridder a rejoint l’université de Virginie, Vrenz Bleijenbergh est parti en Australie, et Pierre-Antoine Gillet a mis fin à sa carrière internationale. Jo Van Buggenhout et Noah Meeussen manqueront également à l’appel.

La Belgique va donc devoir affronter la France, la Slovénie, la Pologne, Israël et l’Islande sans plusieurs de ses leaders habituels. Le défi s’annonce immense pour espérer figurer parmi les quatre premiers du groupe, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale à Riga (Lettonie).

Une préparation chargée avant l’Euro

Malgré les absences, les Belgian Lions poursuivent leur préparation avec sérieux. Après un match de préparation en Grèce ce mercredi, ils participeront à un stage en Finlande (8 et 11 août), un tournoi triangulaire à Ostende (15-17 août) contre la Grande-Bretagne et la Bosnie-Herzégovine, puis un dernier rassemblement en Bosnie (23-24 août). Le 25 août, ils rejoindront Katowice pour entamer la compétition.