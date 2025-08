Un ancien prospect français change de club en Suède

Ibrahim Magassa (2,03 m, 23 ans) pourrait avoir trouvé le championnat pour pleinement lancer sa carrière professionnelle. Après avoir fait ses débuts en Suède en fin d’année dernière, l’intérieur français va jouer une nouvelle saison dans le championnat suédois pour l’exercice 2025-2026. L’ancien international U16 s’est engagé avec le SBBK Sodertalje, club situé dans le comté la capitale Stockholm.

Après 18 mois sans le moindre match officiel, Ibrahim Magassa avait renoué avec les parquets à Nassjö. Avec cette formation suédoise, le natif de Bondy a joué 24 matchs en l’espace de cinq mois, pour 6,2 points à 48% aux tirs dont 37% à 3-points, et 2,6 rebonds en 20 minutes de jeu en moyenne. Ce qui était en soit une délivrance pour Ibrahim Magassa, sevré de basket pendant de longs mois. Il s’était notamment illustré par deux sorties à 19 points, face à Lulea puis Jamtland.

Avant son arrivée dans la Venise du Nord et ses nombreuses îles, son dernier match datait de mai 2023, en deuxième division espagnole, après avoir subi une blessure aux ligaments croisés du genou. Testé durant l’été 2024 par un club polonais, il avait finalement dû attendre octobre pour finalement rejouer, en Suède donc. Encore gêné par des pépins physiques à la cuisse en Scandinavie, Ibrahim Magassa espère certainement profiter du prochain exercice pour davantage se mettre en lumière et briguer un championnat plus huppé dans le futur.

Une arrivée saluée à Södertälje

Dans le communiqué publié par Södertälje BBK, le coach Ludwig Degernäs s’est réjoui de l’arrivée de l’ailier français :

« Ibrahim est un joueur qui nous a fait une très bonne impression la saison dernière. Il est polyvalent, très bon en défense et peut défendre sur plusieurs postes. Il est aussi efficace dans ses coupes vers le panier et a montré qu’il peut prendre de bonnes décisions offensivement. C’est aussi une très bonne personne qui, je pense, s’intégrera bien dans notre groupe. »

Une trajectoire européenne atypique

Ibrahim Magassa, passé par plusieurs clubs espagnols (HM Torrelodones, Canarias Basketball Academy, Real Betis, Iraurgi) et par la Pologne (MKS), continue donc de tracer son chemin à l’étranger. Södertälje, qui mise régulièrement sur des joueurs français pour étoffer son effectif, lui offre un nouveau défi dans un championnat qu’il connaît désormais bien.

Très attendu en jeunes en tant que 3 and D de haut niveau, l’ancien joueur du Villemomble Sport Basket (de 2012 à 2016) avait disputé les demi-finales du championnat d’Espagne U16 en 2018 avec le Betis, avant d’être sélectionné en équipe de France U16 à l’été 2018 (quatrième).