Après plusieurs passages en ELITE 2, Zeke Moore va découvrir la Betclic ELITE avec Dijon !

Cantonné depuis le début de sa carrière quasi exclusivement aux secondes divisions, Zeke Moore va pouvoir de nouveau jouir d’une saison dans l’élite d’un championnat national. L’arrière américain, au passeport trinidadien, s’est en effet engagé avec la JDA Dijon pour l’exercice 2025-2026.

𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳 𝟮𝟬𝟮𝟱–𝟮𝟬𝟮𝟲 : Zeke MOORE 🇺🇸🇹🇹 rejoint la JDA Bourgogne Dijon !🔥 L'arrière/ailier tournait à 14.5pts (42% à 3pts) & 2.9rbds sous les ordres de Jean-Louis BORG au HTV la saison dernière 👌 Plus d’informations sur notre site internet ✍️#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/FUatbR7d4h — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) August 5, 2025

Des playoffs Pro B remportés avec Blois

Hormis une saison dans le modeste championnat dannois (Ligaen) en 2021-2022, Zeke Moore (2,00 m, 27 ans) n’a jamais joué dans une autre première division. Il a pourtant failli y arriver un peu plus tôt. Gros facteur X des playoffs de Pro B remportés avec Blois en 2022, le natif de Chicago n’a cependant pas accompagné l’ADA en Betclic ELITE. L’été suivant, il a de nouveau remporté un trophée, le championnat d’été canadien avec les Scarborough Shooting Stars (9,6 points, 2,4 rebonds et 1,7 passe décisive), après avoir également évolué en G-League (Santa Cruz Warriors, Oklahoma City Blue).

Zeke Moore est ensuite revenu en France en fin d’année 2024, toujours en ELITE 2, après avoir dû observer une saison blanche en raison d’une blessure au pied. Remplaçant médical de Kaiyem Cleary à Hyères-Toulon, où il a été productif (14,5 points à 43% aux tirs), le frère de Zidane (passé par Boulogne-sur-Mer) a ensuite rejoint Roanne à la trêve internationale de février, mais n’a pas réussi à porter la Chorale lors des playoffs comme il avait su le faire avec Blois (7,8 points à 36% aux tirs en 16 matchs). Ce qui ne va pas l’empêcher donc de découvrir la Betclic ELITE à la rentrée.

PROFIL JOUEUR Zeke MOORE Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 27 ans (30/11/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 10,9 #53 REB 2,4 #162 PD 1,3 #141

Avec les conseils d’un certain Jean-Louis Borg

Sur les conseils d’un ancien de la maison dijonnaise, l’ex-entraîneur du HTV Jean-Louis Borg, la JDA Dijon a donc décidé de jeter son dévolu sur Zeke Moore. « Nous voulions un joueur polyvalent, capable d’évoluer sur les postes 2 et 3 aux côtés d’Axel, Robin et Gregor », explique le directeur sportif, Fabien Romeyer, sur le site internet du club. « Zeke connait la France et certains joueurs de l’équipe et du championnat, son intégration en sera ainsi facilitée. C’est un joueur au registre complet, tant offensivement que défensivement, qui est capable de performer dans les situations de mid-range et de tir extérieur. »

Attendu comme leader offensif lors de ses expériences en ELITE 2, Zeke Moore devra davantage se fondre dans un collectif en Côte d’Or. Un rôle qu’il semble prêt à endosser d’après le dirigeant bourguignon. « C’était important pour nous de recruter un joueur avec un bon état d’esprit et qui accepte un rôle différent de celui qu’il a pu tenir par le passé, ce qui constituera un challenge important pour lui. »