Westbrook tourne le dos à OKC, Embiid inquiète, Love veut partir : un été mouvementé en NBA

L’été NBA continue de livrer son lot d’informations importantes concernant les stars de la ligue. Entre les inquiétudes grandissantes autour de la santé de Joel Embiid, les négociations de Russell Westbrook et les mouvements attendus de Kevin Love, plusieurs dossiers chauds animent cette période estivale.

La situation de Joel Embiid devient de plus en plus préoccupante pour les Philadelphia 76ers. Selon Brett Siegel de Clutch Points, il existerait de « véritables inquiétudes » concernant la santé du genou de la star des Sixers à long terme. Le pivot de 31 ans, qui n’a disputé que 19 matchs la saison passée en raison d’une déchirure du ménisque, pourrait voir sa carrière sérieusement compromise par ces problèmes récurrents.

Joel Embiid's knee issues cast a shadow over the Philadelphia 76ers as training camp approaches. Despite internal optimism about his return to MVP form, external concerns suggest his recovery is not progressing well.

Les dirigeants de la Conférence Est auraient confié que Philadelphie envoyait des « signaux mitigés » concernant l’état du genou d’Embiid. Un cadre de la Conférence Est a déclaré à ClutchPoints : « Les gens du front office sont nerveux. Il y a des discussions en coulisses selon lesquelles les 76ers ne sont pas totalement confiants dans son calendrier de récupération. »

Cette situation intervient à un moment critique pour les Sixers, qui ont massivement investi sur leur franchise player avec un contrat de 213 millions de dollars sur quatre ans, prolongé en 2024.

Malgré les appels des fans du Thunder, Russell Westbrook ne devrait pas effectuer son retour à Oklahoma City. Selon Sports Illustrated, une réunion entre l’ancien MVP et son ancienne équipe est considérée comme « peu probable ». Le Thunder, champion NBA en titre, dispose d’un effectif complet et Westbrook ne correspondrait pas au profil recherché par l’équipe actuelle.

A Russell Westbrook–OKC Thunder reunion is considered ‘unlikely,’ per @SInow pic.twitter.com/dIX6erBZca

Les Sacramento Kings restent la destination la plus probable pour le meneur de 36 ans. L’équipe californienne maintient des discussions avec Westbrook depuis plusieurs semaines, malgré un arrière-cour déjà bien fourni avec Dennis Schröder, Devin Carter, Keon Ellis et Malik Monk. Les Kings rêvent d’un scénario incluant l’acquisition de Jonathan Kuminga et la signature de Westbrook pour finaliser leur intersaison.

D’autres franchises comme les New York Knicks et les Phoenix Suns surveillent également la situation de l’ancien joueur des Lakers, Clippers et Nuggets.

Kevin Love explore activement les moyens de quitter le Utah Jazz, selon Marc Stein. Le vétéran de 36 ans, arrivé à Salt Lake City dans le cadre de l’échange à trois équipes impliquant Norman Powell, ne souhaite pas évoluer dans une équipe en reconstruction.

Kevin Love is looking for pathways out of Utah, per @TheSteinLine

“As for the busy buyout market: Stay tuned. We've already seen Bradley Beal (Clippers), Lillard (Trail Blazers), Ayton (Lakers), Smart (Lakers) and Jordan Clarkson (Knicks) find new teams after securing buyouts… pic.twitter.com/WRs7syNdql

