EuroBasket 2025 : connaissez-vous vraiment les joueurs de l’équipe de France ?

Question 1 : Qui est le joueur le plus capé du groupe France ?

A) Guerschon Yabusele

B) Mam’ Jaiteh

C) Elie Okobo

D) Vincent Poirier

Réponse correcte : D) Vincent Poirier. Explication : Avec 60 sélections (série en cours, total au 3 août ndlr.), Vincent Poirier est le joueur le plus capé du Groupe France. Il est aussi le plus âgé de la pré-sélection.

Question 2 : Où évoluait Frank Ntilikina avant de rejoindre le rassemblement des Bleus ?

A) Aux Charlotte Hornets

B) Au Partizan Belgrade

C) Aux New York Knicks

D) A l’Anadolu Efes

Réponse correcte : B) Au Partizan Belgrade. Explication : Après 7 saisons en NBA de 2017 à 2024, Frank Ntilikina a rejoint le Partizan Belgrade l’été dernier.

Question 3 : Quelle est l’équipe la plus représentée au sein du groupe France ?

A) Les Washington Wizards

B) Le Paris Basketball

C) L’AS Monaco

D) L’Anadolu Efes

Réponse correcte : C) L’AS Monaco. Explication : Avec Elie Okobo, Matthew Strazel et Mam’ Jaiteh, l’AS Monaco est l’équipe la plus représentée sur le rassemblement des Bleus.

Question 4 : Qui est le seul joueur champion NBA appelé pour préparer l’Eurobasket ?

A) Bilal Coulibaly

B) Guerschon Yabusele

C) Frank Ntilikina

D) Ousmane Dieng

Réponse correcte : D) Ousmane Dieng. Explication : Champion NBA en 2025 avec l’Oklahoma City Thunder, Ousmane Dieng est le seul joueur du groupe français à avoir soulevé le Larry O’Brien Trophy.

Question 5 : Quelle est la particularité de Yoan Makoundou au sein de ce groupe France élargi ?

A) Il est le seul à avoir changé de club à l’intersaison.

B) Il est le joueur le plus âgé.

C) Il est le joueur le moins capé avec les A.

D) Il est le seul joueur pré-sélectionné à n’avoir joué ni l’Euroleague ni la NBA la saison passée.

Réponse correcte : D) Il est le seul joueur pré-sélectionné à n’avoir joué ni l’Euroleague ni la NBA la saison passée. Explication : Prêté par Monaco à Ankara, Yoan Makoundou est le seul joueur pré-sélectionné par Frédéric Fauthoux à n’avoir joué ni l’Euroleague ni la NBA cette saison. Il disputait cependant l’Eurocup.

Question 6 : Avant le début des matchs amicaux et de l’Eurobasket, combien de joueurs pré-sélectionnés n’ont jamais disputé de match avec l’équipe de France A ?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 0

Réponse correcte : C) 3. Explication : 3 joueurs appelés par Frédéric Fauthoux sont des rookies avec l’équipe de France A : Alex Sarr, Ousmane Dieng et Moussa Diabaté n’ont jamais disputé de match sous le maillot bleu après avoir honoré des capes chez les jeunes.

Question 7 : Combien de joueurs évoluant en NBA ont été pré-sélectionnés par Frédéric Fauthoux ?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 4

Réponse correcte : B) 6. Explication : 6 joueurs NBA ont été appelés pour préparer l’Eurobasket avec les Bleus : Bilal Coulibaly, Alex Sarr, Guerschon Yabusele, Ousmane Dieng, Zaccharie Risacher et Moussa Diabaté.

Question 8 : Quelle équipe a officialisé l’arrivée de Théo Maledon avant le rassemblement ?

A) L’Anadolu Efes

B) Le Zalgiris Kaunas

C) Le Paris Basketball

D) Le Real Madrid

Réponse correcte : D) Le Real Madrid. Explication : Après une bonne saison à l’ASVEL pour son retour en Europe, Théo Maledon s’est engagé au Real Madrid. L’Anadolu Efes a de son côté engagé Isaïa Cordinier, qui rejoint Vincent Poirier sur les bords du Bosphore ; tandis que Zalgiris compte toujours sur Sylvain Francisco la saison prochaine. Le Paris Basketball a lui annoncé la prolongation de contrat de Nadir Hifi.

Question 9 : Dans quel club évolue Jaylen Hoard ?

A) Hapoël Tel-Aviv

B) Partizan Belgrade

C) Etoile Rouge Belgrade

D) Maccabi Tel-Aviv

Réponse correcte : D) Maccabi Tel-Aviv. Explication : Jaylen Hoard évolue depuis un an au Maccabi Tel-Aviv après un retour en Europe à l’Hapoël Tel-Aviv. Toutefois, le contexte géopolitique l’oblige à jouer ses matchs d’Euroleague « à domicile » à Belgrade.

Question 10 : Quel joueur appelé par Frédéric Fauthoux a été contraint de déclarer forfait pour poursuivre son retour de blessure ?

A) Rudy Gobert

B) Victor Wembanyama

C) Evan Fournier

D) Mathias Lessort

Réponse correcte : D) Mathias Lessort. Explication : Convoqué par Frédéric Fauthoux, Mathias Lessort a dû renoncer à l’équipe de France pour terminer sa rééducation après sa grave blessure. Eux aussi blessés, Victor Wembanyama et Evan Fournier n’avaient pour leur part pas été appelés, tout comme Rudy Gobert pour raisons personnelles.