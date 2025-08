Éphémère joueur du Limoges CSP, William Christmas retourne en Allemagne

William Christmas, avec un nom pareil, était attendu comme la bonne pioche pour rebooster la fin d’exercice 2024-2025 du Limoges CSP. Dans l’exercice galère du Cercle Saint-Pierre, il n’en a finalement rien été, et l’arrière américain va repartir d’où il est venu, en Allemagne.

Retour dans son championnat de coeur

William Christmas (1,96 m, 28 ans) s’est engagé avec Francfort Skyliners pour la saison 2025-2026. À l’image d’un autre joueur de la fin de saison dernière à Limoges, Josh Bannan, il retourne ainsi dans un championnat qu’il connaît bien, en l’occurence la Bundesliga. Depuis ses débuts professionnels en 2021, le combo-guard a gravi tous les échelons outre-Rhin, de la 3e division à la BBL en passant par la Pro A. Ces deux dernières saisons, il avait même connu l’Europe, avec Hambourg et les Niners Chemnitz.

À Limoges, William Christmas n’a cependant pas pu poursuivre sa progression linéaire. En 11 matchs de Betclic ELITE, il a compilé 7,2 points à 47% aux tirs, 3,5 rebonds et 1,6 passe décisive en 18 minutes de jeu en moyenne, ne connaissant le goût de la victoire qu’à trois reprises.

« Je suis impatient et ravi de commencer cette nouvelle aventure », a-t-il déclaré sur le site internet de son nouveau club. « J’ai hâte de me lancer et de travailler dur en tant que Skyliner. »