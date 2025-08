Cholet prête de nouveau un jeune joueur à la JA Vichy

Comme d’autres avant lui dans les Mauges, Mohamed Sankhé est prêté à la JA Vichy. Le jeune intérieur choletais va poursuivre sa progression dans l’Allier en découvrant l’ELITE 2 le temps de la saison 2025-2026.

𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐡𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲𝐬𝐬𝐨𝐢𝐬 💙 Cinquième recrue de l’intersaison avec l’arrivée en prêt pour une saison de Mohamed Sankhe en provenance de @CB_officiel, poste 5 mesurant 2m05 et âgé de 19 ans. 🔗 Communiqué: https://t.co/3f3Tuf17AW#JAV #ELITE2 pic.twitter.com/3bmHtgqS5y — JA Vichy Basket (@jav_basket) August 5, 2025

Après les Espoirs, confirmer en ELITE 2

À 19 ans, Mohamed Sankhé (2,05 m, 19 ans) sera l’un des prospects à suivre de la prochaine saison d’ÉLITE 2. Il va pouvoir se confronter à des professionnels pendant l’entièreté d’un exercice, après avoir alterné entre Espoirs et le groupe de Fabrice Lefrançois pour sa première année dans les Mauges la saison dernière. Cinquième meilleur rebondeur du championnat U21 (8,8 rebonds), en inscrivant également plus de 12 points par match (60% aux tirs), le pivot a pu effectuer 14 entrées en jeu avec les pros, principalement en Betclic ELITE. Le natif de Montreuil est également un membre des équipes de France jeunes, avec une participation à l’EuroBasket U18 en 2024 et à la Coupe du Monde U19 en juillet dernier.

Arrivé sur le tard au basket grâce à l’UNSS, Mohamed Sankhé a rapidement franchi les étapes en Île-de-France, jusqu’à évoluer avec les Espoirs des Metropolitans 92, avant d’être contacté par Cholet l’été dernier.

PROFIL JOUEUR Mohamed SANKHÉ Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 19 ans (01/01/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe du Monde U19 PTS 7,9 #76 REB 4,7 #43 PD 1,3 #82

« Nous étions en quête d’un joueur avec un bon potentiel à développer, actif sur le terrain, avec de bonnes mains et un profil offensif », explique l’entraîneur de la JAV, Dounia Issa, sur le site internet du club. « Le profil de Mohamed Sankhe s’est vite dégagé. Comme il était encore sous contrat avec Cholet, un terrain d’entente entre les toutes les parties a pu être trouvé pour le voir arriver en prêt.

Un recrutement encore estampillé jeunesse pour Vichy

Mohamed Sankhé est donc la 5e recrue de la JA Vichy en cet été 2025. Une intersaison vichyssoise où la jeunesse prime encore, avec les venues de Nolan Kingue, Elian Benitez ou encore Alexandre Bouzidi, ainsi que l’intérieur Idrissa Ba. Le club thermal a également prolongé son arrière américain Jordan Shepherd et l’ailier tricolore Kenny Kasiama.

Pour Cholet Basket, il faut (presque) espérer un scénario à la Lucas Dufeal, qui s’est considérablement développé lors de ses deux saisons en Auvergne, au point d’être élu meilleur défenseur de la dernière saison d’ÉLITE 2. À la seule exception que l’ancien membre de l’Académie Gautier n’est pas revenu dans les Mauges, préférant s’engager avec le rival manceau. Reste désormais à voir où en sera Mohamed Sankhé dans un an…