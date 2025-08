Transfert NBA : pourquoi Porzingis a manqué l’occasion de jouer avec Wembanyama aux Spurs

L’histoire aurait pu être tout autre pour Kristaps Porzingis. Dans une interview accordée à Sporta Studija, le pivot letton a révélé qu’il s’attendait à rejoindre les San Antonio Spurs avant d’être finalement transféré aux Atlanta Hawks. Une révélation qui laisse entrevoir un scénario alternatif fascinant avec Victor Wembanyama.

« Après la saison, j’ai parlé à mon agent et je m’attendais plus ou moins à ce qu’un ou plusieurs d’entre nous soient transférés. Pendant un moment, j’ai pensé que je pourrais me retrouver chez les Spurs, mais ensuite Atlanta est arrivé – et c’était une belle surprise. C’était hors de mon contrôle », a confié Porzingis.

The San Antonio Spurs have shown interest in Kristaps Porziņģis, per @JakeLFischer “The Spurs, sources say, have held some exploratory talks about trading for the 7-foot-2 center. That would certainly be a fascinating outcome for Porziņģis if he were to land with the… pic.twitter.com/M7UVT9YMQQ — NBACentral (@TheDunkCentral) June 24, 2025

Un duo de géants manqué de peu à San Antonio

Porzingis (2,18 m) et Wembanyama auraient formé une raquette inédite en NBA. Complémentaires, ils pouvaient alterner les rôles et peser des deux côtés du terrain. Leur duo promettait un fort impact défensif et un spacing efficace. Avec 19,5 points et plus de 40 % à trois points la saison dernière, Porzingis aurait apporté expérience et polyvalence aux Spurs.

Des sources proches du dossier affirment que San Antonio menait les négociations, avant qu’Atlanta ne s’en mêle. Finalement, Boston a envoyé Porzingis et un second tour de draft 2026 aux Hawks. En retour, les Celtics ont récupéré Georges Niang, dans un échange à trois équipes incluant aussi Brooklyn.

Porzingis voit cette destination inattendue comme une opportunité. « Je pense que les attentes sont élevées. Atlanta a souvent frôlé les playoffs, avec quelques passages au second tour. C’est une très bonne situation pour moi. Peut-être même meilleure qu’à Boston, où c’était le titre ou rien », a-t-il déclaré.

À 29 ans, le pivot letton rejoint une équipe des Hawks en reconstruction autour de Trae Young, Jalen Johnson et Zaccharie Risacher. Champion NBA 2024 avec Boston, il aborde ce nouveau défi avec détermination, prêt à gérer une pression différente. Les Spurs, eux, devront se contenter de Luke Kornet pour épauler Wembanyama. Le rêve d’un duo géant reste inachevé.