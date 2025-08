Les mots forts de Chris Paul pour les Spurs, qui lui ont offert bien plus qu’une simple saison

Chris Paul n’oublie pas ceux qui l’ont aidé à prolonger sa carrière. Après avoir signé avec les Los Angeles Clippers pour ce qui pourrait être sa dernière saison NBA, le meneur légendaire de 40 ans a tenu à rendre hommage aux San Antonio Spurs, l’organisation qui lui a permis de démontrer qu’il avait encore sa place dans la ligue.

"Thank you so much to the Spurs and their organization."

Ex-Spurs guard Chris Paul gives the San Antonio Spurs, Buford, Gregg Popovich, teammates, Mitch Johnson a shout out during his conference w/ Clippers…. #nba #porvida #sanantonio #gospursgo pic.twitter.com/7SNtbbrqTA

— JeffGSpursKENS5 (@JeffGSpursZone) July 29, 2025