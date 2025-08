Marcus Keene et des anciens de Betclic ELITE remportent un tournoi à 1 million de dollars

Les jobs d’été, c’est aussi possible dans le basket. Alors que certains effectuent régulièrement des travaux d’été dans des ligues d’Amérique du Sud, les tournois estivaux américains sont également une belle manière d’occuper l’intersaison… et rafler un joli pactole. C’est le cas pour une belle clique d’actuels et d’anciens joueurs LNB, vainqueur du prestigieux TBT (The Basketball Tournament), en ce début de mois d’août.

L’équipe Aftershocks, emmenée par le Strasbourgeois Marcus Keene mais aussi toute une tripotée d’anciens du championnat de France (Rashard Kelly, Markis McDuffie, Marcus Santos-Silva, James Woodard, Conner Frankamp, Leyton Hammonds) a triomphé en finale du TBT qui se déroulait à Wichita dans le Kansas dimanche 3 août. Ainsi, ils ont empoché le ronflant prize-money qui va avec : 1 million de dollars à se partager au sein de l’équipe.

MARCUS KEENE FOR $1MILLION!!!!!! THE @AfterShocksTBT ARE YOUR TBT 2025 CHAMPION!!!!! THE @GoShockersMBB ALUMNI HAVE DONE IT!!!! pic.twitter.com/uLdStV23iY — TBT (@thetournament) August 3, 2025

Auteur d’un énorme buzzer-beater plus tôt dans le tournoi, Marcus Keene a de nouveau porté les siens en finale contre Eberlein Drive, en marquant 22 points à 7/14 aux tirs. Celui qui effectuera son retour au Rhénus à la rentrée prochaine a été élu MVP du tournoi. En donnant potentiellement déjà rendez-vous à l’année prochaine avec son équipe : « S’ils reviennent, je reviendrai aussi. » En attendant, ce sont les supporters de la SIG Strasbourg qui se languissent certainement de revoir leur super scoreur sur les bords du Rhin.