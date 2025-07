[Vidéo] Marcus Keene toujours aussi clutch : un gros buzzer beater pour le Strasbourgeois

De retour à la SIG Strasbourg, où il avait laissé une image de joueur ultra-clutch en 2022/23 avec ses gros tirs contre Holon ou Jérusalem, Marcus Keene a prouvé, la nuit dernière, aux habitués du Rhénus qu’il n’avait pas changé.

Engagé dans le célèbre tournoi TBT aux États-Unis, où l’équipe victorieuse se partage un pactole d’un million de dollars, le futur alsacien a qualifié son équipe d’Aftershocks, truffée d’anciens joueurs LNB (Rashard Kelly, Markis McDuffie, Marcus Santos-Silva, James Woodard, Conner Frankamp, Leyton Hammonds), pour les quarts de finale.

Auteur de 17 points à 7/13, Marcus Keene a ainsi planté le shoot de la victoire contre Forever Coogs. Un formidable shoot, à plus de 8 mètres, devant les bras tendus de Galen Robinson Jr., vanté pour ses qualités défensives lors de son passage à l’Élan Chalon en 2022.

MARCUS ELAM KEENE JUST BECAME A LEGEND IN WICHITA!!!!

HE WINS IT FOR THE AFTERSHOCKS OMG WHAT A GAME😱

BEDLAM IN KOCH ARENA!!!! pic.twitter.com/WeFqkFloJG

— TBT (@thetournament) July 23, 2025