Dijon et Gavin Ware se séparent officiellement

Après une relation tumultueuse, la JDA Dijon et son intérieur Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) ont décidé de mettre fin à leur collaboration, comme l’a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

La JDA Bourgogne Dijon et Gavin Ware ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Le club remercie chaleureusement Gavin pour son engagement cette dernière saison sous le maillot dijonnais. La JDA lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/k1VSZixYU8 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) July 23, 2025

Gavin Ware quitte donc le club alors qu’il lui restait une saison de contrat, lui qui était revenu au club l’été dernier après l’avoir déjà fréquenté en 2018-2019 puis entre 2021 et 2023. Mais en juillet 2024, après une saison au Japon, l’intérieur américain était arrivé à court de forme (138 kilos selon la presse locale), ce qui avait eu le don d’agacer son entraîneur Laurent Legname mi-décembre.

“Il faut dire les choses, je l’ai protégé, surprotégé, mais à un moment c’est difficile quand on a un poste 5 qui est inexistant…” pouvait-on lire dans Le Bien Public après un match face à Cholet. “Il est censé être l’un des deux postes cinq leaders de l’équipe et cela fait quatre mois que c’est un fantôme. J’ai changé dix fois de défense avec lui mais il ne peut pas jouer et ce n’est plus possible. Moi en tant que coach… Il n’a joué que quatre ou cinq minutes mais c’était trop pour lui déjà, il est incapable de suivre le rythme. Il a de la volonté, c’est un super mec, mais ce n’est plus possible”, avait-il déploré.

Son remplaçant déjà trouvé ?

Finalement, Gavin Ware s’était repris au printemps, pour finir avec 7 points à 61% aux tirs et 3,1 rebonds de moyenne en Betclic ELITE ; mais surtout 8,9 points et 3,5 rebonds en FIBA Europe Cup avec en point d’orgue ce quart de finale de la compétition face à Ludwigsburg, durant lequel Ware avait été étincelant.

Après ce rebond notable, le directeur sportif Fabien Romeyer avait semé le doute quant à la poursuite de leur collaboration, mettant tout de même en avant le contrat qui les liait. “Il est évident qu’on n’est pas satisfait de sa saison. On a eu la chance d’avoir Chris Sengfelder et Allan Dokossi. Il n’a pas été au niveau qui était demandé. On va voir sur les prochaines semaines ce qu’il en est mais il est sous contrat”.

Ce contrat a donc été rompu, ce qui laisse entrevoir le recrutement d’un nouvel intérieur chez les Dijonnais, qui connaissent leurs adversaires pour la prochaine FIBA Europe Cup. Comme nous l’évoquions il y a quelques semaines, il pourrait s’agir du Nigérian Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

L’effectif version 2025/26 de la JDA Dijon :