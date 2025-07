Un derby bourguignon Chalon – Dijon en Coupe d’Europe ?

La FIBA a procédé mercredi 23 juillet au tirage au sort des groupes de la FIBA Europe Cup, dans laquelle la JDA Dijon, dernier demi-finaliste, est engagée d’office, contrairement à l’Elan Chalon qui peut y être reversée depuis la BCL. Le hasard a mal fait les choses, plaçant les deux équipes françaises dans la même poule.

Who’ll be taking home the #FIBAEuropeCup this season? 🏆

After today's draw, the 10 Regular Season groups have been set ⚔️

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) July 23, 2025