Officiel : Le rôle le plus difficile de Betclic ÉLITE pour Justin Robinson

Comme annoncé, Justin Robinson (1,88 m, 27 ans) s’est engagé pour une saison en faveur du Paris Basketball. Le club de la capitale a officialisé sa signature ce mercredi 23 juillet.

Welcome to Paris Justin Robinson 🖤❤️💙 Le meneur américain rejoint les rangs parisiens en provenance de Trapani en Italie où il a réalisé sa meilleure saison en Europe 🫡 Il a également joué 38 matches NBA entre Washington Oklahoma et Milwaukee 📈 Let’s go ‼️ pic.twitter.com/kOWhzsCWuF — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 23, 2025

S’il va vivre une vraie promotion dans sa carrière, avec la perspective de découvrir l’EuroLeague qui l’a poussée à activer sa clause de départ à Trapani, Justin Robinson va toutefois endosser le costume le plus inconfortable de Betclic ÉLITE : celui du successeur désigné de T.J. Shorts (parti au Panathinaïkos), le meilleur joueur de l’histoire du Paris Basketball, l’homme aux six trophées de MVP. Un défi quasiment impossible à relever.

Troisième passeur de Lega

Ancien journeyman en NBA avec 43 matchs répartis entre six équipes différentes (Wizards, Thunder, Bucks, Kings et Pistons), n’ayant jamais réussi à s’installer dans la grande ligue, Robinson a découvert l’étranger à 24 ans.

Ce meneur agressif et altruiste a encore une fois bourlingué en Australie, Espagne et Italie. Sa dernière saison en Serie A était sa meilleure sur le plan individuel, puisqu’il a compilé 14,4 points et 6,0 passes de moyenne avec les Trapani Sharks.

PROFIL JOUEUR Justin ROBINSON Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 27 ans (12/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 14,5 #24 REB 3 #97 PD 6,1 #3