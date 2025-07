Boulazac s’offre un ancien joueur de l’ASVEL

Anthony Polite (1,98 m, 28 ans) est de retour en France. Trois ans après un court passage à l’ASVEL, l’ailier suisse retrouve la Betclic ELITE sous les couleurs de Boulazac. Une vraie deuxième chance pour ce joueur complet, freiné par une grave blessure au genou en 2024, et qui arrive en Dordogne pour se relancer après un an sans compétition.

Le BBD parie sur un joueur d’expérience

Passé par l’université de Florida State, où il a disputé 107 matchs NCAA entre 2017 et 2022, Anthony Polite a tenté de se faire une place dans le paysage européen après son passage universitaire. Signé par l’ASVEL à l’été 2022, il avait furtivement goûté à l’EuroLeague, avant de rebondir à Hambourg (13,2 points et 5,2 rebonds de moyenne dans le championnat allemand, 15,6 points et 4,8 rebonds en 27 minutes sur 8 rencontres d’EuroCup) puis de découvrir la Liga Endesa avec le CB Breogán, où il tournait à 6,6 points et 2,9 rebonds en 17 minutes en championnat espagnol.

PROFIL JOUEUR Anthony POLITE Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 28 ans (21/06/1997) Nationalités: Stats 2022-2023 / Betclic ELITE PTS 2,5 #234 REB 1,2 #226 PD 0 #258

Sa trajectoire a brutalement été stoppée à l’été 2024, lorsqu’il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, peu après avoir signé avec le club japonais de Fukushima. Résultat : une saison blanche, et une longue rééducation.

Une vraie opportunité pour Boulazac

Revenu en forme et de nouveau sélectionné en équipe nationale suisse pour les qualifications à la Coupe du Monde en août, Anthony Polite a rassuré le staff médical de Boulazac, qui a validé sa signature pour la saison 2025-2026.

« Polyvalence au scoring, capacité à créer du jeu et expérience du plus haut niveau, telles sont les qualités principales d’Anthony Polite », a commenté son futur coach Alexandre Ménard. « Cet international suisse arrive au BBD pour montrer qu’il a retrouvé son niveau et qu’il est prêt à relever le défi de la Betclic. »

Avec sa polyvalence offensive, son intensité défensive et son vécu dans des championnats de haut niveau, Anthony Polite a le profil parfait pour encadrer un promu ambitieux comme le BBD. Reste désormais à retrouver le rythme de la compétition, un an après sa dernière apparition officielle.

Une deuxième chance en France

Pour Polite, ce retour en Betclic ELITE est aussi une forme de revanche. À l’ASVEL, son passage avait été furtif, interrompu dès janvier 2023. Discret, il n’avait alors pas eu le temps de montrer son vrai potentiel sur la scène française (2,5 points et 1,2 rebond en 6 matchs joués de Betclic ELITE, 1,1 point et 1,9 rebond en 8 matchs disputés en EuroLeague). À Boulazac, dans un cadre plus propice, l’opportunité est belle de prouver qu’il a encore de belles années devant lui.