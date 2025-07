La formule du play-in et des playoffs Betclic ÉLITE reste inchangée pour la saison 2025-2026

Betclic ÉLITE - La formule du play-in et des playoffs de Betclic ÉLITE conserve le même format pour la saison 2025-2026. Les six premières équipes du championnat seront qualifiées pour les playoffs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place joueront le play-in et se disputeront les deux derniers tickets.