Après Darel Poirier, Melilla renforce sa connexion française

Quand on écrivait samedi dernier que Melilla avait l’habitude d’accueillir des joueurs français avec Alioune Tew (en 2020/21), Ismael Cadiau (en 2022), Sofiane Briki (en 2024) et désormais Darel Poirier, on ne croyait pas si bien dire.

Le club de l’enclave espagnole au Maroc va ainsi pouvoir s’appuyer sur une raquette 100% française puisque Ludgy Debaut (2,12 m, 26 ans) a rejoint Poirier.

Guadeloupéen d’origine, Ludgy Debaut n’a cependant jamais évolué en France, si ce n’est en Nationale 3, avec la réserve de Fos-Provence, lorsqu’il était tout jeune (entre 2015 et 2017).

Ensuite parti aux États-Unis, il sort de sa saison la plus intéressante en carrière professionnelle, plutôt performant pour sa première expérience en FIBA Europe Cup avec le Sporting Lisbonne (11,8 points à 60%, 8,3 rebonds et 1,3 contre).

Mais il ne vivra pas de nouvelle campagne européenne puisque Melilla évoluera la saison prochaine en deuxième division espagnole. Debaut a déjà goûté au basket espagnol, jouant pendant six mois en troisième division en 2023/24 (10,9 points à 58% et 8,7 rebonds pour 16,1 d’évaluation en 25 minutes de moyenne avec Iraurgi).