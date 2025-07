Darel Poirier retourne en Espagne

Déjà passé par l’Espagne en 2021, avec un crochet par l’Estudiantes Madrid qui s’est terminé de manière abrupte par une rupture du tendon d’Achille lors de son onzième match de LEB Oro (6,8 points à 44% et 4,5 rebonds), Darel Poirier (2,07 m, 27 ans) va retraverser les Pyrénées. Et même un peu plus que cela…

Pour cause, l’intérieur francilien a dit oui à Melilla, le club situé dans la ville éponyme, enclave espagnole au Maroc. Promue en deuxième division espagnole, l’équipe mélilienne a l’habitude d’accueillir des joueurs français : Alioune Tew (en 2020/21), Ismael Cadiau (en 2022) ou Sofiane Briki (en 2024) y ont précédé Poirier.

Darel Poirier aterriza en el Melilla Ciudad del Deporte. Noticia completa: https://t.co/izTYkf0eMP pic.twitter.com/4OvI2Qn18t — Club Melilla Baloncesto (@melillabcto) July 19, 2025

Grand voyageur, aperçu en Grèce, en Espagne ou en G-League lors de la première partie de sa carrière, Darel Poirier s’était stabilisé en France ces derniers temps, depuis sa grave blessure contractée à Madrid justement, certes sans jamais passer plus d’un an au même endroit. Performant avec Angers en 2023/24 (12,7 points à 50% et 5,8 rebonds), il sort d’un exercice « très difficile », de son propre aveu, entre Nantes (7,6 points à 43%, 3,5 rebonds et 1,8 passe décisive) et Cholet (3,6 points à 33% et 2,3 rebonds).