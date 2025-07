Recommandé par Jean-Denys Choulet et Kenny Grant, un international suédois arrive à Besançon

Dans le recrutement, tout est affaire de recommandations. Or, pour un club de Nationale 1, quand deux coachs comme Jean-Denys Choulet et Kenny Grant sont unanimes, cela a du poids dans la prise de décision. Donc Besançon a foncé sur David Hook (1,97 m, 26 ans) pour terminer son mercato estival.

Si Jean-Denys Choulet le connait, c’est parce qu’il a fait partie de la folle opération sauvetage de son club polonais, certes avec un rôle de complément (4,5 points et 2,6 rebonds de moyenne). Mais le technicien originaire de… Besançon a assuré aux dirigeants du club de sa ville natale que son ancien poulain avait tout de la bonne pioche. « C’est un poste 3-4 shooteur correct, avec un gros jump, très bon rebondeur et c’était notre meilleur défenseur », décrit-il. « En plus, au niveau humain, c’est un super mec ! »

« Un joueur de Pro B »

Quant à Kenny Grant, leur connexion est encore plus évidente. Les deux hommes sont Suédois et se sont côtoyés en sélection nationale, où l’entraîneur portelois est assistant. « ll m’a dit que c’était un joueur de Pro B », assure l’entraîneur bisontin, Laurent Kleefstra, auprès de L’Est Républicain.

Si cela ne suffisait pas, le BesAC a également obtenu des garanties de la part de son ancien joueur, Xavi Rey, qui a évolué avec lui en 2022/23 à l’Amics Castello (LEB Oro). L’international espagnol, médaillé de bronze lors de l’EuroBasket 2013, s’est porté garant de son état d’esprit, comme Choulet et Grant.

« Il vient chez nous pour découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat avec la volonté de s’affirmer avec davantage de responsabilités offensives que lors de ses dernières expériences », explique Laurent Kleefstra. « Nous sommes convaincus que David Hook saura parfaitement s’intégrer dans le puzzle que nous avons construit en apportant toutes ses qualités sportives et humaines. »

L’effectif de Besançon version 2025/26 :