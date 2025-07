Luc Loubaki, un contrat assuré en NM1 après une saison de piges

Après avoir découvert les joies des piges médicales pour la première fois de sa carrière, avec deux contrats courte durée (à Poitiers et Aix-Maurienne) après avoir démarré la saison aux qualifications de la BAL avec le Kadji Sports Academy, Luc Loubaki (1,93 m, 28 ans) va retrouver un peu de stabilité en 2025/26.

Dix ans après sa sortie de l’INSEP, le Francilien va retrouver la Nationale 1 puisqu’il s’est engagé avec Chartres. « Luc sera un véritable atout pour notre équipe », assure Guillaume Le Pape, le coach chartrain. « Il est capable d’évoluer sur les postes 2 et 1, avec des qualités de vitesse qui seront précieuses pour développer notre identité de jeu. Sa lecture, avec et sans la balle, nous permettra de fluidifier notre jeu. Ses qualités défensives lui permettent de gagner les duels sur de nombreux joueurs. Sa personnalité colle parfaitement à l’identité qu’on souhaite donner à l’équipe, que ce soit dans les valeurs humaines ou les aspects basket. »

Relégué en NM1, le CCBM marque ses ambitions puisque Loubaki est le quatrième joueur recruté en ÉLITE 2 après Yann Siegwarth, Theo Lefebvre et Babacar Niasse.

Par ailleurs, Chartres a également officialisé deux autres signatures, celles de Fallou Dieng (2,04 m, 22 ans), l’ancien espoir palois qui sort de deux saisons en NM2 avec Maubeuge et Liévin (10,9 points de moyenne en 2024/25) et de Moulaye Sissoko (2,03 m, 26 ans), un pivot rookie qui débarque de North Texas (7,4 points à 62% et 6,7 rebonds).