Ex-porteur d’eau au Nigéria, rookie signé deux ans : qui est le nouveau pivot de l’Élan Chalon ?

En quête d’un dernier intérieur avant d’aborder une saison européenne, l’Élan Chalon a annoncé dans un communiqué l’arrivée de l’intérieur nigérian Obinna Anochili-Killen (2,05m, 24 ans) en provenance de l’université de Marshall, en NCAA.

✍️ Obinna Anochili-Killen, pour 2 ans à l’Elan Chalon 💥Nouveau pivot Rookie, (2,05m, 24 ans), va découvrir l’Europe et la France avec notre club. 🖥️+ d’informations sur notre site : https://t.co/TqGC6Zi0eX Bienvenue à Chalon, Obinna !#RougeEtBlanc pic.twitter.com/1uoMucMtbQ — Elan Chalon (@ELANCHALON) July 24, 2025

Obinna Anochili-Killen sort d’une excellente saison à l’université de Marshall, où il tournait à 14,4 points, 5,7 rebonds et 3,2 contres en 26 minutes de moyenne. Ses longs bras lui offrent certaines facilités notamment en défense, ce qui lui a permis de devenir le recordman de contres de son programme, d’être élu défenseur de l’année dans la conférence Sun Belt en NCAA et d’être nommé dans le deuxième meilleur cinq de sa conférence cette saison.

Deux ans de contrat pour un rookie !

Au terme d’une année aboutie, le Nigérian n’est pas drafté mais il saisit les opportunités qui lui sont données pour se montrer. Invité par les Dallas Mavericks, il évolue en NBA Summer League aux côtés de Cooper Flagg, avec 4,3 points, 2,0 rebonds et 0,7 contre de moyenne en seulement 12 minutes.

Obinna Anochili-Killen is your 2024-25 Defensive Player of the Year and a second-team all-SBC selection! 📎: https://t.co/TU1RZ4LI0c pic.twitter.com/QE8YuUttjH — Marshall Men's Basketball (@Herd_MBB) March 3, 2025

Chalon compte sur la durée sur son rookie en le signant pour deux saisons, et l’attend “pour apporter son impact physique, densifier la raquette et contribuer des deux côtés du terrain, à l’aube d’une saison riche en enjeux”. Son nouveau coach Elric Delord s’est exprimé sur sa recrue, qu’il veut voir s’affirmer à moyen terme.

« On a été séduit par son profil rare, puissant. Il est très physique, très présent au rebond. Il a aussi cette capacité à s’exprimer loin du cercle, bon shooteur à 3 points. Il représente une opportunité de marché qui nous permet d’avoir 2 joueurs en développement à l’intérieur avec Yanis Tonnellier et ainsi d’anticiper la composition de notre raquette pour 2026-27 ».

170 litres d’eau à transporter tous les jours

Avant de découvrir les sommets universitaires, et maintenant l’élite française et européenne, Obinna Anochili-Killen grandit dans une famille aimante mais précaire comme beaucoup de foyers à Lagos, au Nigéria. Seul garçon d’une fratrie de six enfants, Obinna était porteur d’eau. Chaque jour, il devait transporter des litres d’eau sur plusieurs centaines de mètres depuis la fontaine publique jusqu’à la maison familiale à Lagos.

« Nous n’avions ni électricité ni eau courante”, expliquait-il au média de son université. « Ma mère avait un réservoir de 170 litres qu’il fallait remplir chaque jour pour son commerce alimentaire. J’ai commencé par transporter un ou deux litres pour aider ma sœur aînée. Avec le temps, j’ai pu le faire moi-même et, à mesure que je prenais des forces, j’ai eu besoin de moins de déplacements ». Après tant de parcours, il ironise : « Je dis aux gens que c’est pour cela que mes bras sont si longs : parce que j’ai transporté tous ces lourds jerricans d’eau quand j’étais enfant ».

Si la vie à Lagos était dure dans un contexte de corruption et d’instabilité économique, Obinna Anochili avait fait du basket son échappatoire. « Mes amis et moi, on se levait à 5 heures du matin, on courait jusqu’à la salle de sport et on s’entraînait au maniement du ballon. Ensuite, on rentrait à la maison et on allait à l’école. Après l’école, je faisais la vaisselle et la vaisselle pour l’entreprise de ma mère. Une fois ça fait, je retournais à la salle de sport », se souvient-il. Le basket est devenu plus sérieux lorsque des entraîneurs d’écoles américaines ont flashé sur son talent. Avec l’accord de sa famille, ils l’envoient aux USA où, aidé par la famille Killen dont il garde le nom, il s’adapte puis performe à Marshall University, sans oublier sa famille à qui il envoie une partie de l’argent qu’il reçoit sur le circuit NCAA.

Avec Obinna Anochili-Killen, l’Élan Chalon mise sur la durée mais surtout sur une défense renforcée, alors que Chris Johnson (1,98 m, 35 ans), double défenseur de l’année en Israël, a rejoint leurs rangs quelques jours avant. Avec 11 joueurs sous contrat, le visage de l’équipe chalonnaise qui va tenter de se qualifier pour le tour principal de la BCL se définit encore davantage.

L’effectif version 2025/26 de l’Élan Chalon :